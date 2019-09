Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Maramureș. Un barbat din Ieud a fost incendiat de soție dupa ce acesta i-ar fi zis femeii ca vrea sa o paraseasca. Barbatul se afla acum in stare grava la spital dupa ce a suferit arsuri pe o suprafața mare din corp, scrie realitatea.

- Cristi Brancu și soția lui trec din nou prin momente grele, la doar o luna de cand mama prezentatorului tv s-a stins din viața. Bunica Oanei Turcu a murit, iar anunțul trist a fost facut de soțul ei, in direct la tv. „Am un minut in care vreau sa fac ceva foarte important pentru familia mea, pentru…

- Doi soti au murit, joi seara, in unul dintre cele mai grave si mai nedrepte accidente petrecute in acest an in judetul Suceava. Tragedia s-a petrecut in jurul orei 21.00, pe DN 17, imediat dupa iesirea din Stroiesti spre Ilisesti.Gheorghe Lucaci, in varsta de 60 de ani, din Berchisesti, conducea un…

- DOLIU IN MUZICA POPULARA din Maramureș: O cunoscuta cantareața a decedat in tragedia de la Cicarlau Veștile de la Cicirlau sunt tot mai crunte. Persoana care a murit in accident este cantareața de muzica populara Anamaria Pop. Baimareanca era in autoturism VW care a ieșit de pe șosea si s-a izbit violent…

- O noua tragedie in Baia Mare. Un barbat in varsta de 59 de ani a decedat la trei zile dupa ce a fost batut de un individ pe o strada din oras, mai exact Dragos Voda. Agresorul este un tanar de etnie roma, care intre timp a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. “La data de 19 iulie, politia a fost…

- Accidente grave pe calea ferata. Trei oameni au murit dupa ce masinile in care se aflau au fost spulberate de tren. Doi in judetul Cluj si unul in Maramures. In ambele cazuri, cercetarile au aratat ca soferii au fortat trecerea la nivel cu calea ferata.

- Un tanar de 20 de ani din localitatea Fersig, județul Satu Mare, a murit, vineri dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un tren, la intersecția unui drum comunal cu calea ferata, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramureș, Florina Meteș,…

- Un roman de 49 de ani in Maramures si-a pierdut viata intr-un accident ciudat, in Spania. TIR-ul in care se afla a luat foc in conditii misterioase, iar Nicu, romanul de 49 de ani, nu a reusit sa iasa din autovehicul.