- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…

- Marcel Lepa, ucigasul politistului Cristian Amariei, a fost capturat de catre politisti, marti dimineata, in localitatea timiseana Remetea Mare, in urma activitatilor informativ-operative desfasurate, anunta surse judiciare, informeaza AGERPRES . Criminalul a fost luat prin surprindere, intr-o locuinta…

