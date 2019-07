Barbatul implicat in tentativa de viol, care a avut loc azi-noapte, in Constanta, a fost retinut

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani a fost retinut de politisti pentru tentativa de viol dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, ar fi agresat o femeie in varsta de 55 de ani intr-o statie de autobuz din municipiul Constanta, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) potrivit Agerpres. "La data…

- In aceasta noapte, in jurul orei 22.10, politistii Sectiei 5 Constanta au fost sesizati despre producerea unui scandal, pe strada Timonei, din Cartierul Poarta 6.Marius Niculescu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta a declarat ca "la fata locului, patrula de politie a identificat un barbat, de 43…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut petrolierul rusesc Neyma, care ar fi participat in conflictul din stramtoarea Kerci, din noiembrie 2018, cand 3 nave militare ucrainene au fost atacate si capturate de marina rusa, potriivt anuntului SBU pe pagina sa de Facebook. Petrolierul Neyma,…

- Adolescentul in varsta de 16 ani, care a produs un accident rutier la Medgidia soldat cu doi morti, dupa ce a patruns cu masina pe trotuar, a fost retinut de politisti si va fi prezentat instantei, sambata, 13 iulie, cu propunere de arestare preventiva. In urma accidentului, doua dintre victim au fost…

- Campionatul National la gimnastica artistica pe echipe, rezervat junioarelor II si I nivelurile 3, 4, 5 si 6 a adus, vineri, la Constanta, crema sportivelor din Romania de la aceste categorii de varsta, dar si multe dintre legende, campioane si medaliate olimpice si mondiale, in frunte cu Andreea Raducan,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 22.00, pe DN 2, in afara localitatii Nicolae Balcescu, judetul Constanta. Subinspectorul Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca "un barbat, in varsta de 24 de ani, a condus un atelaj hipo pe un drum…

- Horia Constantinescu, șeful OPC Constanța, a fost implicat intr-un accident rutier cu patru mașini! Din primele informații, o persoana a fost ranita și a primit ingrijiri medicale.Evenimentul rutier s-a petrecut pe fondul neacordarii de prioritate. Potrivit Romania Tv, Constantinescu s-a ales…