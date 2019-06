Barbatul exigent Doi barbati stateau pe o banca. Trece o femeie cu sani mari. Unul intreaba pe celalalt: – Iti place? Celalalt raspunde: – Nu prea! Mai trece o alta cu un posterior apetisant. Omul iar intreaba, celalalt stramba din nas. A treia oara trece una dotata din toate punctele de vedere. Asta iar intreaba, celalalt se stramba din nou. Acum, infuriat cel care intreba spune: – Mai, da de ce nu iti place niciuna?! Celalalt raspunde sec: – Pai daca nu pot sa le fac nimic macar sa fiu EXIGENT! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe centura Bucurestiului …. un tip merge la prima tipa si o intreaba de tarif. – 50 de euro, raspunde tipa. – Daca-ti dau 100, o facem cum vreau eu? zice tipul. Tipa sta si se gandeste „Mai stii ce nebun e, mai bine nu!”. Merge la alta, intreaba de tarif si i se raspunde ca-i 75 euro. Ii propune dublu,…

- Un inspector fiscal a fost demis, dupa ce acesta a fost trimis sa investigheze un caz in care un agent economic incalca norma legala. Mai exact, un cunsumator s-a plans precum ca intr-un local de kebab din Capitala nu se elibereaza bonuri de casa."HoReCa.'Investitor' strain.

- The heads of state or government of the EU will meet on Thursday at an informal summit in central Sibiu to discuss the future of the EU, European Council President Donald Tusk highlighting in a a letter addressed to the participants that he will propose the adoption of a declaration to convey "a…

- Franța și Romania vor juca, la Rouen, in weekend-ul 20-21 aprilie in semifinalele Fed Cup. La conferința de presa, Simona Halep, locul 2 WTA, a vorbit despre suprafața pe care se va juca meciul, spunand ca este incantata de zgura din sala Kindarena. „Cu siguranța este diferit. Jucam in sala. Mingea…

- O blonda ajunge la serviciu plangand in hohote. Seful o intreaba ingrijorat ce a patit, la care ea raspunde: “Azi dimineata am primit telefon si am aflat ca mama a murit”. Seful o consoleaza: “De ce nu te duci acasa azi ca sa te odihnesti? Si-asa nu avem de lucru prea mult. Blonda refuza spunand ca…

- Foreign Affairs Minister Teodor Melescanu attended on Wednesday and Thursday the NATO ministerial meeting, which took place in Washington in order to mark 70 years since the establishment of the North Atlantic Alliance. In this regard, a Foreign Affairs Ministry (MAE) release informs that on…

- Un matematician, un contabil si un economist candideaza pentru acelasi post. Angajatorul il intreaba pe matematician: – Cat fac doi plus doi? – Patru, raspunde matematicianul. – Sigur patru?, intreaba angajatorul. – Sigur, sigur ! Angajatorul il cheama apoi pe contabil si ii pune aceeasi intrebare.…

- Andreea Balan traiește la maxim orice moment petrecut alaturi de familia ei minunata. Artista a reușit sa se refaca complet dupa ce a facut stop-cardio respirator in timpul operației de cezariana și, dupa cum ea marturisea, vede lucrurile complet diferit.