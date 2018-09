Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a disparut joi dupa amiaza, cand se afla la pescuit pe malul raului Olt, este cautat de echipe mixte de pompieri, salvamontisti, jandarmi si politisti, misiunea fiind ingreunata de faptul ca este intuneric si in zona umbla ursii, transmite Agerpres.roPurtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Echipe mixte formate din angajați ai Direcției Sanitar-Veterinare și Inspectoratului de Poliție Județean s-au constituit pentru a efectua controale in trafic in contextul raspandirii pestei porcine africane. „Punctele de control acționeaza la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un om a murit si alti trei au fost raniti, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 13A, in localitatea harghiteana Bisericani, scrie agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, din primele cercetari a reiesit ca accidentul…

- Seful unui post de politie din Olt s-a electrocutat la pescuit, dupa ce undita a facut arc electric cu firele de inalta tensiune. Florea Serbanoiu, in varsta de 54 de ani, seful Postului de Politie Oboga, din județul Olt, s-a electrocutat marti dupa-amiaza, pe 10 iulie, in timp ce pescuia in dreptul…

- Peste 100 de persoane participa, joi, la operatiunea de cautare a unui copil in varsta de sase ani din orasul Balan, care a disparut de la domiciliu in data de 2 iulie, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip.

- In judetul Vrancea, Drumul Judetean 205 M, care face legatura intre mai multe sate ale comunei Nistoresti, a fost distrus dupa ce un rau a depasit nivelul critic. Accesul in sate se mai poate face acum doar pietonal – anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea. Tot aseara,…