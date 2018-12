Ieri, 12 decembrie 2018, barbatul de 27 de ani, din Valea Holhorii, comuna Lupsa, retinut de politisti pentru violenta in familie, a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, pentru dispunerea masurilor legale. Procurorii l-au prezentat in fata instantei de judecata, care a dispus cercetarea in stare de arest preventiv, pe numele sau fiind emis un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Informatii de background La data de 11 decembrie 2018, politistii Postului de Politie Lupsa, sprijiniti de politistii din cadrul Politiei Orasului Baia de Aries, au luat…