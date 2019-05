Stiri pe aceeasi tema

- Malek Chekatt, fratele mai mare al autorului atentatului din Strasbourg (estul Frantei), Cherif Chekatt, a fost condamnat luni la 12 luni de inchisoare, dintre care sase cu suspendare fara mentinere in detentie, pentru ca a proferat amenintari cu moartea pe Facebook, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Președintele Donald Trump spune ca l-a crezut pe cuvânt pe liderul nord-coreean Kim Jong-un când a spus ca nu are nimic de a face cu detenția și torturarea studentului american Otto Warmbier, care a murit în 2017, relateaza The Guardian.”Niște chestii foarte rele i s-au întâmplat…

- Criminalul care și-a ucis soția, la Iași, dar a spus ca a ”uitat” cum s-a intamplat totul a fost condamnat la opt ani și jumatate de inchisoare. Barbatul in varsta de 46 de ani a recunoscut fapta, dar a declarat anchetatorilor și magistraților ca a baut mult, iar din aceasta cauza nu-și mai amintește…

- Tribunalul Alba a finalizat motivarea deciziei prin care a pronunțat o condamnare de 13 ani de inchisoare pentru inculpatul Stancu Valer (37 de ani), autorul crimei din parcarea unui local din Sebeș. Judecatorul a respins cererile de schimbare a incadrarii juridice a faptei și a decis sa judece pe baza…

- Un tribunal din Ungaria a condamnat un fost deputat la trei ani de inchisoare pentru frauda si abuz in functie, informeaza joi MTI si Reuters. Astfel de condamnari sunt rare in cazul membrilor Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, noteaza Reuters prluata de Agepres. Roland Mengyi a fost…

- Judecat pentru abuz in funcție, Valer Sașa (PSD), primarul comunei Tritenii de Jos, a fost condamnat la doi ani de inchisoare, scrie monitorulcj.ro. Pedeapsa este insa cu suspendare, iar hotararea...

- Individul care a batut o fata pana la leșin, pe un drum din Dej, este un campion MMA, aflat la inchisoare pentru alte batai și acte de violența. Scenele de o cruzime rara petrecute pe drum s-au produs in urma cu mai mult timp, insa de abia acum imaginile au devenit publice. Intre timp, Szentgyorgyi…

- Membrii Parlamentului European, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, au adoptat joi o rezolutie in care condamna utilizarea 'disproportionata' a fortei de catre politie in timpul manifestatiilor, transmite AFP. In rezolutia adoptata cu 438 voturi pentru, 78 voturi contra si…