Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi l-a gasit vinovat de omor calificat pe Costica Mihalcea, un barbat de 61 de ani, din Motca. Judecatorii au mentinut pedeapsa de 18 ani de inchisoare aplicata de prima instanta, Mihalcea fiind deja incarcerat. El este acuzat ca, in noaptea de 22 spre 23 august, pe fondul consumului…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 au decis, miercuri, sa admita cererea lui Cristi Borcea de eliberare condiționata, soluția instanței nefiind definitiva.„Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a petentului…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui a fost condamnat cu o pedeapsa ”exemplara” pentru o spaga 100 de lei incasata de la un comerciant, pentru a-l ”ierta” de amenda.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis ieri mentinerea masurii preventive a suspendarii procedurii de lichidare dispuse fata de societatea comerciala Bulevard SA, inculpata in dosarul in care Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat in prima instanta la sase…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au stabilit sentința definitiva pentru barbatul de 39 de ani, din comuna Bengești-Ciocadia, care a ajuns in arest anul trecut, in ajunul Craciunului, dupa ce și-ar fi ințepat soția cu un cuțit, in zona gatului. Instanța din Banie a admis apelurile…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, a primit joi o pedeapsa definitiva de 10 ani de inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu perdelele forestiere de protectie. In iulie 2016, Nicușor Constantinescu a fost condamnat de instanta…

- Ilie Nastase a ramas cu pedeapsa de 9 luni si 10 zile de inchisoare cu amanare, cu termen de supraveghere de 2 ani, sentinta fiind definitiva. Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis sa mentina pedeapsa data de prima instanta.