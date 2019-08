Stiri pe aceeasi tema

- Cazul de la Caracal a adus noi dezvaluiri și au fost mediatizate mai multe cazuri de rapiri și crime. In 2010, tot in zona olteniei, a fost ucisa Maria Popescu, o femeie din Craiova, care s-a urcat intr-o mașina la ocazie și ulterior a sfarșit prin fi violata și ucisa de catre șofer.

- Inainte de cazul Alexandrei Maceșanu, de 15 ani, din Dobrosloveni, care ar fi fost rapita si ucisa de un barbat din Caracal, a fost cel al Mariei Popescu, din Craiova. In toamna anului 2010, femeia s-a urcat intr-o masina de ocazie, dupa care a fost violata si ucisa de soferul masinii.

- O femeie i-a sesizat in aceasta dimineața pe polițiștii din Caracal ca a vazut haine de dama, blugi si pantaloni scurti, in apropierea lanului de floarea soarelui unde ieri a fost cautat, fara a fi gasit, telefonului Luizei Melencu. „De o saptamana am vazut hainele astea aici. Veneam la sosea in fiecare…

- Audierea lui Gheorghe Dinca ar fi intrerupta din 10 in 10 minute, potrivit Romania TV. Gheorghe Dinca ar refuza sa raspunsa intrebarilor de la DIICOT Central, refuzand cooperarea cu anchetatorii. Dosarul tragediei din Caracal a fost preluat de la DIICOT Craiova de catre Structura Centrala.…

- Criminalul a dat detalii despre cum le-a ucis pe cele doua tinere. Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca inculpatului i s-a facut rau, motiv pentru care audierea de la DIICOT Craiova a fost intrerupta, urmand sa fie reluata dupa ora 20.00. Gheorghe Dinca urmeaza sa fie chestionat…

- Tatal Alexandrei, fata de 15 ani despre care se crede ca a fost ucisa de criminalul din Caracal, a spart ușile a doua case inainte ca poliția sa ajunga la locația in care a fost ținuta fiica sa. Alexandru Cumpanașu, presedinte al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, unchiul fetei ucise,…

- Parinții Alexandrei Maceșanu au fost sunați joi de un individ care le-a spus ca fata lor este plecata din țara, a declarat procurorul care a supravegheat inițial ancheta crimei de la Caracal. Același mod de operare a fost folosit și in cazul Luizei, fata disparuta din luna aprilie. Bunicul acesteia…

- Cazul de la Caracal, unde doua fete care au apelat la „ia-ma, nene!” au disparut și se presupune ca ar fi victimele suspectului Gheorghe Dinca, a readus in discuție siguranța elevilor pe strazi. Și faptul ca, de multe ori, ei sunt obligați sa mearga cu mașini de ocazie cand pleaca și se intorc de la…