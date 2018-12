Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bistrita s-a aruncat miercuri, 5 decembrie, de la etajul 4 al apartamentului pe care-l impartea cu iubita sa. La scurt timp dupa ce a cazut in fata blocului, locuinta a sarit in aer. Planul lui era ca, dupa ce se sinucide, fosta iubita si fiica lor sa moara in explozia provocata de el…

- Explozie puternica in aceasta seara intr-un bloc din Bistrita. Un militar a incercat sa-si ucida iubita, o politista, si apoi sa se sinucida. Dupa ce a improvizat o bomba in apartament, s-a aruncat in gol. Casa lui a sarit in aer chiar in momentul in care intrau salvatorii, iubita lui si fiica acesteia.

- Inainte de a se arunca in gol, barbatul a improvizat o instalatie pentru a arunca in aer apartamentul in care locuia. Explozia a avut loc chiar in momentul in care sotia si fiica sa au intrat in casa.

- Un medic neurolog roman a fost arestat, pentru acuzația ca și-ar fi otravit fosta iubita, in timp ce cinau la restaurant. Se pare ca Mircea Morariu i-ar fi pus femeii in bautura un amestec de Xanax și Ambien, in timp ce aceasta era la toaleta.

- Scene teribile intr-o familie din Iași! Un barbat a fost gasit de soția lui intr-o balta de sange in propria baie. Cand l-a vazut injunghiat, ea a sunat imediat la serviciul unic de urgența 112. Exista insa suspiciuni in legatura cu felul in care s-au produs plagile injunghiate ale omului. Soția victimei…

