- Andreea Marin este o femeie plina de surprize! Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", una dintre cele mai indragite persoane publice din Romania a povestit cum Violeta, fiica ei, reuseste sa o uimeasca la fiecare pas.

- Cantareața Lavinia Pirva a explicat cum este soțul ei, Ștefan Banica Junior, in rolul de tatic. Ștefan Banica Junior a devenit tata pentru a treia oara anul acesta. Actuala sa soție, Lavinia Pirva a nascut in data de 16 mai 2019. Acesta este primul copil al cuplului Ștefan Banica-Lavinia Pirva. Cantareața…

- Trupa Andre a facut istorie si acum, continua! In ceea ce priveste cariera solo a Andreei Balan, fara dar si poate, artista a reusit. Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", a povestit despre "surpriza" pe care o dansatoare i-a facut-o la concert, cand a venit beata.

- Andreea Marin a dezvaluit care este relația dintre ea și fiica sa, Violeta. Vedeta a explicat ce anume ii spune fiica ei despre cum este ea ca mama. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru perfecte.ro, Andreea Marin a vorbit despre fiica sa și a lui Ștefan Banica Junior, Violeta. "Violeta e un copil…

- Andreea Marin are o viața amoroasa fructuoasa, cu trei mariaje la activ și nici in prezent nu este burlacița. Vedeta se iubește de ceva timp cu consulul Romaniei in Iordania, Adrian Brancoveanu.

- O fetița de doar doi ani a fost descoperita intr-un apartament alaturi de cadavrele parinților ei. Fetița, pe nume Alexandra, era infometata și suferea de dezhidratare. Cauza decesului parinților...

- Andreea Marin a fost rasfațata de iubitul ei. Vedeta le-a aratat prietenilor din mediul virtual ce i-a pregatit acesta. Andreea Marin le-a spus fanilor sai ca iubitul sau i-a pregatit o limonada delicioasa. Vedeta le-a aratat internauților și cateva imagini. "N-am pregatit-o eu, ci sufletul meu pereche,…

- La mai puțin de trei luni dupa prima lor apariție publica oficiala, Andreea Marin (44 de ani) și iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia, lasa impresia ca sunt pregatiți de o noua etapa în viața