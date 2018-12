Stiri pe aceeasi tema

- Bega Ioan Alin, suspectul principal in cazul crimei de la Salciua, a fost acuzat și trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru omor. In luna octombrie, barbatul a intrat in casa unui batran de 62 de ani și l-a omorat in bataie, cadavrul victimei fiind descoperit…

- Tribunalul Maramures informeaza urmatoarele: Aducem la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 48/DL/26.11.2018, pronuntata in dosarul nr. 2376/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o perioada…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea infracțiunii de furt calificat.”La data de 4 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej - Biroul de Investigații Criminale au identificat și reținut, pentru 24 de ore,…

- Bega Ioan Alin, suspectul principal in cazul crimei de la Salciua ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile. Barbatul este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru omor. In noaptea de 8 spre 9 octombrie imbibat bine de alcool și-a adus aminte de un conflict mai vechi…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale ndash; Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Ilfov, intr un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat din Eforie, acuzat de dare de mita. Cel in cauza este acuzat ca in timpul unui control ar fi oferit unui politist din Eforie suma de 1.000 de lei pentru ca acesta sa nu aplice legea asa…