- Pentru cateva ore, un local din Capitala s-a transformat intr-un adevarat targ. Mai multe tinere și-au scos hainele la vanzare pentru o cauza nobila. Din banii colectați din vanzari vor fi cumparate cadouri pentru copiii bolnavi de cancer. Evenimentul a fost organizat de un ONG.

- Pe 13 decembrie se implinesc 35 de ani de la moartea celebrului poet Nichita Stanescu. Deși medicii au spus ca a murit din cauza unui stop cardio-respirator, se pare ca alta a fost cauza decesului sau. In noaptea de 12 spre 13 decembrie, la ora 02:00, Nichita Stanescu se stingea din viața. Asta dupa…

- Urari de Sfantul Andrei 2018. Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor, este praznuit pe 30 noiembrie, iar peste 600.000 de romani iși serbeaza ziua numelui cu aceasa ocazie. Afla ce mesaje de Sfantul Andrei poți trimite, pentru a-ți felicita prietenii sau rudele. Urari de Sfantul Andrei 2018 Urari de…

- Potrivit "Le Point", daca ceea ce a marturisit americanul este adevarat, va fi declarat cel mai sangeros criminal in serie din Statele Unite. In timp ce politia poate confirma 30 dintre cele 90 de crime pe care si le atribuie, el afirma ca doar victimele sunt in masura sa ii recunoasca faptele.…

- In interviul de amploare acordat Gazetei Sporturilor, fostul acționar dinamovist Cristi Borcea a dezvaluit cum s-a nascut o sintagma celebra a fanilor dinamoviști, nominalizand și actorul care ar vrea sa-i interpreteze viața intr-un film. -Domnule Borcea, cu ce vedeta ați face schimb de viața?- Eu…

- In fiecare an, intre 10 si 15 persoane se sinucid aruncandu-se de pe magnifica faleza, iar multi altii care i-au pus gand rau vietii sunt depistati de catre autoritatile regiunii, salvati si consiliati de catre acestea si care, in cele mai multe cazuri de tentativa de suicid, isi schimba ulterior…

- Cea mai magica parte din viața multor femei este perioada in care sunt insarcinate. Faptul de a ști ca in tine crește o noua viața poate sa fie absolut euforic. Cu toate acestea, toate schimbarile accelerate care se produc in și cu corpul tau, te pot face sa te simți ca și cum ai trai in corpul altcuiva.…