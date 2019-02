Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul nu stie unde se afla islamistul tunisian cautat pentru a raspunde la intrebarile unei comisii de investigatii cu privire la atacul asupra Targului de Craciun de la Berlin, din 2016, a recunoscut joi ministrul de interne german, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare…

- Berlinul nu stie unde se afla islamistul tunisian cautat pentru a raspunde la intrebarile unei comisii de investigatii cu privire la atacul asupra Targului de Craciun de la Berlin, din 2016, a recunoscut joi ministrul de interne german, informeaza dpa. "La ora actuala nu cunosc locul unde…

- Potrivit biroului de presa al IGI, cei mai mulți provin din Republica Moldova, Tunisia, Israel, Maroc, iar 6.664 de cetațeni vin din Uniunea Europena/SEE, majoritatea din Franța, Italia, Germania, Italia, Spania și Bulgaria. De asemenea, au fost depistați 82 straini în situații ilegale,…

- Mai sunt cateva zile pana la Craciun, iar romanii golesc rafturile magazinelor ca sa aiba o masa bogata de sarbatori. Putini stiu insa ce vor pune cu adevarat in farfurie. Industria alimentara este o chimie cand vine vorba de aditivii alimentari. Multe tari din Uniunea Europeana au renuntat sa-i foloseasca…

- Autorul atacului din Strasbourg a fost impușcat mortal de autoritațile franceze. Cherif Chekatt a fost localizat dupa o operațiune de amploare la care au luat parte sute de polițiști. Alte cinci persoane au fost arestate in acest caz. Autorul atacului din Strasbourg, in varsta de 29 de ani, a reușit…

- Atacul comis marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg, al carui autor este si acum cautat, s-a soldat cu trei morti, opt raniti grav si cinci raniti usor, potrivit unui bilant...

- Politistii germani de la punctele de trecere a frontierei opresc masinile care merg din Germania in Franta, informeaza dpa."In prezent, intarim (...) controalele de la frontiera franco-germana", a scris pe Twitter politia din landul german Baden-Wuerttemberg. Masura a fost luata in…

- Joi, la ora 18:00, in Piata Unirii, are loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun, ocada cu aprinderea instalatiilor luminoase decorative de sarbatori. „Luminile se vor aprinde in toata zona centrala, incepand din perimetrul desfașurarii Targului de Craciun, cladirea Primariei,…