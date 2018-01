Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan s-a intors din vacanta! S-a incarcat cu energie si s-a bucurat de zilele cu soare alaturi de George Burcea. Asa cum s-a intamplat acum aproape doi ani, cand s-au intors din vacanta trei, oamenii s-au gandit ca istoria s-ar putea repeta.

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. "Kanye si cu mine suntem bucurosi sa anuntam sosirea pe lume…

- Marcel Toader a postat un mesaj dur pe pagina lui de pe o retea de socializare, acolo unde le-a criticat pe Anda Ghita si pe Saveta Bogdan, cele cu care a avut discutii la TV, dupa ce s-a aflat ca divorteaza de Maria Constantin.

- Anda Adam nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi la "Exatlon", emisiunea la care participa. Deoarece se afla de ceva timp departe de casa, mai exact in Republica Dominicana, vedeta a marturisit ca ii este foarte dor de fiica ei, Evelin.

- Frumoasa prezentatoare de la "Antena Stars", Bianca Sarbu, a vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre statutul sau de femeie maritata, dar si despre faptul ca isi doreste mai multi copii.

- Se știe ca ianuarie este luna in care cele mai multe vedete se afla in vacanța. De cateva zile libere are parte și Diana Ross, in varsta de 73 de ani. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi, intr-o vacanța exotica.

- Mirela si-a nascut copiii intr-un interval destul de scurt: pe Carla, in februarie 2015, iar pe Vladimir, in vara anului 2016. Vedeta a ales sa-si aduca pe lume copiii pe cale naturala, spre deosebire de marea majoritate a vedetelor, care aleg cezariana.Vedeta TV este nascuta si crescuta in Iasi. "Noi…

- Catinca Roman a apelat la ajutorul unui terapeut. Vedeta a vorbit in direct la tv despre o perioada grea prin care a trecut și a dezvaluit cum a reușit sa treaca peste probleme. Sora Oanei Roman a dezvaluit lucruri mai puțin știute de cei acre o cunosc. Aceasta a ajuns intr-un punct in care nu mai era…

- Cazut in dizgrație la Anderlecht, transferul lui Nicolae Stanciu la Sparta Praga pare iminent, au anunțat oficialii echipei cehe. Zdenek Scasny, numit recent in funcția de director sportiv al Spartei Praga, a declarat ca aducerea mijlocașului roman de 24 de ani e o prioritate pentru gruparea ceha.…

- Daca ai mers in concediu la bunici, s-ar putea sa iți fi atras atenția pestele de sticla, un accesoriu nelipsit din case in perioada comunista. Chiar daca doar batranii nostalgici l-au mai pastrat, pe vremea lui Ceaușescu nu exista televizor de pe care sa lipseasca acest bibelou.

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…

- Eu scriu despre frica și singuratate. Personajul meu se cheama Scriitorul și incerc sa-l țin la distanța de cel care sunt. Eu scriu poezii de dragoste mai ales. Cat sunt desenat eu in ele? Cat ma va ajuta Scriitorul sa povestesc din nepovestitele toate, cele care nu intra in rima, in metafora, ca…

- Cele mai multe staruri au avut parte de un revelion de neuitat chiar aici la Antena1. Showul prezentat de Dan Negru, pentru al 18-lea an consecutiv, a strans in fata televizoarelor peste trei milioane de telespectatori.

- Ca in fiecare an, inainte de Revelion, Laura Cosoi si sotul ei au fugit intr-o vacanta exotica. Insa de data aceasta se pare ca au plecat trei, nu doi, iar vestea ca actrita ar fi insarcinata in primul trimestru a surprins placut pe toata lumea. Iata ca, la doi ani si jumatate de la nunta, visul Laurei,…

- Actrița Anca Sigartau a comentat pe marginea perioadelor dificile prin care a trecut in viața, maturisind ca mereu a avut incredere in Dumnezeu. Anca Sigartau, care a avut parte de un mare moment de cumpana in urma cu ani, cand medicii nu i-au mai dat șanse sa traiasca , este o cunoscuta actrița din…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen, cu Lucian…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES ca este revoltat de situatia de la canotaj, unde trei sportive din barca de 8+1 s-au retras anticipat din activitate dupa castigarea medaliilor de aur la Campionatele Mondiale, si a anuntat ca va impune…

- Claudiu Keseru (31 de ani) este tot mai aproape de a parasi modestul campionat al Bulgariei. Intrat in ultimele sase luni de contract cu Ludogoret Razgrad, atacantul a primit o oferta tentanta din Turcia. Fara sa stea prea mult pe ganduri, internationalul roman si-a mandatat reprezentantii sa inceapa…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. ( CITESTE SI: Laura Cosoi este insarcinata! Prima imagine cu vedeta…

- Un cunoscut boxer român și-a pus capat zilelor dupa ce și-a taiat venele într-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa și a lasat un bilet de adio. Fostul boxer, antrenor emerit, Viorel Soroceanu si-a taiat venele, disperat fiind din cauza starii sale de sanatate. Soroceanu…

- Gina Matache este in culmea fericirii, scrie spynews.ro. Vedeta spune ca fetița s-a nascut in aceasta dimineața, ei fiind de la ora patru la maternitate, atunci cand au cuprins-o durerile facerii pe Oana Matache. Citeste si Sora Deliei Matache a facut anuntul Fetița a avut la naștere…

- Iubiți frați intru preoție, iubiți credincioși,iubiții mei fii sufletești, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns sa petrecem impreuna, in libertate, pentru a douazeci și opta oara, sarbatoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos, Sfantul Craciun (…) Cat de puternic este parfumul bradului și cat de rasunatoare…

- PENAL…Polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berezeni au depistat in trafic o tanara care a incredințat unui cetațean roman autoturismul sau pentru a-l conduce, deși avea cunoștința despre faptul ca barbatul nu obținuse niciodata acest drept. Astfel, in data de 20 decembrie,…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Gica Hagi este considerat de multi cel mai mare fotbalist roman din istorie, motiv pentru care suporterii l-au supranumit “Regele”. Surpinzator, fostul capitan al echipei nationale le-a cerut jurnalistilor sa nu mai foloseasca acest apelativ atunci cand fac referire la el. A

- Un român în vârsta de 22 de ani a devenit cunoscut peste noapte în Marea Britanie, dupa ce a furat mai bine 53 de telefoane movine în timpul unui concert. El s-a folosit de un costum de baie de dama.

- Craciunul este cea mai așteptata sarbatoare din an și, pe buna dreptate sa fie preferata tuturor, deoarece vine cu magie, cu cantec și voie buna, cu cadouri și tradiții deosebite. Luna decembrie este cea mai muzicala luna din an și profitam din plin de aceasta perioada pentru a asculta colinde și a…

- Comisia Europeana a anunțat ca a lansat o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind…

- Marian Dragulescu traiește un adevarat coșmar, despre care nimeni nu a știut nimic. Gimnastul roman lupta pentru cel mai mare vis al sau, insa resursele financiare il impiedica sa realizeze ceea ce iși dorește.

- Alina Sorescu, primul Craciun in noua casa. Vedeta este mai fericita ca niciodata, mai ales ca anul acesta, sarbatorile sunt cu adevarat speciale. Alina Sorescu a dezvaluit ce cadouri frumoase a primit pana acum, dar și despre cum va petrece Craciunul alaturi de familia ei. Alina Sorescu este mama a…

- * Astra Giurgiu – FC Botosani 2-1 (1-0). Ionita ("9 – penalty), Belu ("85) / Roman ("63 – penalty). Astra a avut un start bun de meci, concretizat prin golul lui Ionita din penalty, insa odata cu eliminarea lui Abang ("30 – fault la Burca) a inceput sa sufere. Moldovenii au dominat copios, au egalat…

- Convoiul in care se afla Regele Mihai in 25 decembrie 1990 și care mergea spre Curtea de Argeș a fost insoțit de SRI, dar pe traseu a fost oprit de Ministerul de Interne, a dezvaluit ministrul culturii de la aceea vreme Andrei Pleșu la Digi 24.

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- Toate cele cinci principese, fiicele regelui au participat la ceremonia de aducere in țara a trupului regelui Mihai. Cele cinci au stat alaturi de fostul principe Nicolae, logodnica acestuia Alina Binder, și sora sa, principesa Elisabeta Karinade pe Aeroportul Otopeni In imaginile filmate pe Aeroportul…

- In aceasta seara, Oana Zavoranu a facut marturisiri care iti dau fiori reci pe sira spinarii. Vedeta a povestit ca in casa in care locuieste cu sotul ei arab se intampla fenomene paranormale, iar unele dintre ele au fost inregistrate de camerele de filmare pe care le are instalate in resedinta. De altfel,…

- George Chirila, barbatul cu doua sotii surori, risca sa-si piarda copiii. Barbatul a fost somat de catre Protectia Copilului care ii cere sa-si inscrie copiii la scoala si la un medic de familie. „Ar fi o greseala colosala ca cei mici sa fie separati. Am primit niste adrese din partea Protectiei Copilului.…

- Mirela Vescan este unul dintre cei mai cunoscuti make-up artisti din Romania, un reper al unei lumi fascinante, care e intr-o continua evolutie, a avut parte de un inceput de saptamana de exceptie. S-a urcat intr-un taximetru cu care a mai mers acum patru ani si nu mica i-a fost surpriza cand soferul…

- Imaginea cu Andreea Marin a creat reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care arata mai mult ca o puștoaica, decat o femeie trecuta de 40 de ani. Fanii nu s-au putut abține. De cand s-a indragostit nebunește de tanarul consul, Andreea Marin arata mai bine ca…

- Simona Gherghe s-a declarat șocata de imaginile cu Stela Popescu la ultima aparitie in public a actritei. Vedeta spune ca actrița ar fi putut fi salvata daca cineva ar fi sunat la numaruldeurgența112, insa declara ca numai cineva cu studii medicale si-ar fi putut da seama ca aceasta suferise un AVC.Citește…

- Mesajul Mihaelei Radulescu a starnit reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta este activa in mediul virtual, așa ca se intampla sa le lanseze cate o provocare admiratorilor. Așa s-a intamplat și de aceasta data. Mihaela Radulescu este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Traiește…

- Simona Halep are de ce sa fie fericita. Vedeta tenisului mondial și ocupanta primului loc in ierarhia WTA a reușit, pe langaclasarea senzaționala, sa caștige o suma de bani, exclusiv din tenis, care ar lasa fara replica pe oricare dintre fotbaliștii romani.

- Cornelia Catanga, numita de multi „Imparateasa muzicii lautaresti”, a primit in ultimele luni lovituri crunte! Intai s-a stins din viata buna ei prietena, Ileana Ciuculete, apoi fiul ei a fost nevoit sa anuleze nunta, fiind tradat de tanara care ii cucerise inima, iar acum a fost executata silit de…

- Anotimpurile sunt toarse de roata vremii incet, fara sa ne lase sa ințelegem ca viața trece. Conform unui studiu, cei mai fericiți oameni traiesc in Elveția. Problema e ca nu ne putem muta cu toții acolo. De aceea nu ne ramane decat sa visam cu ochii deschiși. Nu știu, dragii mei, daca simțiți și voi…

- Asociația Motocicliștilor din Argeș- Crazy Riders a demarat campania “Uniți pentru o viața”, acțiune umanitara de strangere de fonduri pentru Cristina Manea, tanara mamica bolnava de cancer. Mai mulți motocicliști argeșeni și-au dat intalnire pentru a ajuta la salvarea unei vieți – viața Cristinei.…