- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, chiar in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara. Suspectul este chiar iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat acum de politie.

- O mașina a fost facuta scrum, azi-dimineața, in apropiere de Timișoara. Pompierii au fost solicitați, in jurul orei 5.15, sa intervina de urgența pentru a stinge flacarile ce au cuprins un autoturism, in localitatea Ghiroda. Incidentul s-a petrecut pe strada Timiș din localitate. Autovehiculul a fost…

- Pompierii timișeni au sarbatorit Ziua Pompierilor din Romania in centrul Timișoarei. Evenimentul a inceput inca de dimineața, de la ora 10, cu un ceremonial militar și religios in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, iar apoi forțele ISU Banat au defilat in zona centrala. De…

- Funkunteroffizier Otto SCHIENKLER, Unt. steuermann Karl REIMER, Unt. maschinist Jacob RENZ. Ob. steuermann Franz THOMSEN, Unt. steuermann TRUB Georg. Sunt numele și gradele militare ale victimelor primei catastrofe aeriene petrecute pe actualul teritoriu al Romaniei, langa Timișoara. La 28 august și…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, in aceasta seara, pe Calea Timișoarei din comuna Giroc. O femeie care era pe bicicleta a traversat șoseaua pe trecerea de pietoni și a fost lovita de o mașina condusa de un tanar de 19 ani. O ambulanța a transportat-o de urgența la spital, iar polițiștii…

- O mare de lacrimi a curs la Cluj, acolo unde mama și fiul morți in tragedia din Grecia, au fost inmormantați. Marius, singurul supraviețuitor al familiei, și-a condus cele mai dragi ființe pe ultimul drum și nu s-a dezlipit o clipa de langa sicriele celor doi. Oana și baiețelul lor, Dragoș, au murit…