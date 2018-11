Stiri pe aceeasi tema

- Explozia produsa miercuri intr-un bloc de locuinte din municipiul Piatra-Neamt, care a fost urmata de un incendiu puternic, a fost cauzata de o acumulare de gaze, a declarat, joi, pentru AGERPRES, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, colonelul Ioan Nitica. Potrivit…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca un autocar cu 72 de pasageri la bord s-a rasturnat intr-un sant pe DN 7, salvatorii evacuand toti pasagerii si transportand la spital 23 dintre ei. Din pacate, o persoana a decedat.

- Tragedia s a petrecut duminica dupa amiaza, intr un bloc din Iasi, informeaza Romania TV.Potrivit primelor informatii, tanarul era singur in casa in momentul in care s ar fi aruncat in gol.Conform unor surse din ancheta, nu a fost gasit un bilet de adio prin care tanarul sa isi justifice eventuala decizie…

- O femeie in varsta de 87 de ani, care suferea de mai multe afectiuni grave, a murit, vineri seara, dupa ce s-a aruncat de la etajul noua al Spitalului Judetean Timisoara. Politistii timiseni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Bilantul victimelor accidentului rutier petrecut duminica pe DE 85, din judetul Vrancea, este de patru morti si doi raniti, potrivit ultimelor informatii primite din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta judetean. Intre persoanele decedate este si un copil in varsta de 15 ani.

- El a fost gasit intre etajele unu si doi, cu o mana prinsa in grilajul de protectie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri dupa-amiaza, pe strada Casin din municipiul Constanta, pentru ajutorarea unui…

- Precizarile Departamentului pentru Situații de Urgența in cazul lui Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani, din Turnu Magurele, care ar fi murit dupa ce ar fi inhalat gaze lacrimogene la protestul din 10 august, din Piața Victoriei. DSU confirma ca barbatul a primit ajutor medical la data respectiva, in…

- O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite dupa coliziunea intre doua autoturisme, in noaptea de sambata spre duminica, pe drumul national Piatra-Neamt - Roman, in localitatea Turturesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, scrie Agerpres."Au…