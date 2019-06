Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat ca l-a ucis pe politistul Cristian Amariei, a fost externat joi dimineata din Spitalul Municipal, acolo unde a fost internat pentru o operatie de extragere a celor doua gloante care l-au nimerit in timpul operatiunii initiale de capturare.

- Apar noi informații in cazul lui Ionel Marcel Lepa, criminalul polițistului din Timiș. Mai exact, se pare ca inainte ca acesta sa fie prins de oamenii legii, prietenii lui au chemat Ambulanța și le-au cerut calmante.

- Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist, a fost prins in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 4.45, in casa bunicii unui prieten de-al sau din localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis politistul a fost gasita asupra lui Lepa. El avea la brau atat pistolul, cat…

- La primele ore ale diminetii, Ionel Marcel Lepa ajungea pe mainile politistilor, dupa ce a reusit mai bine 30 de ore sa se ascunda de oamenii legii. Acum se afla la spital si va fi audiat in curand, dupa ce va fi operat.

- Ionel Marcel Lepa, criminalul polițistului din Timiș, a fosdt prins marți dimineața, in localitatea Remetea Mare, din județul Timiș, in urma unei ample operațiuni desfașurate de oamenii legii.

- Marcel Lepa, criminalul polițistului din Timiș, a fost prins marți dimineața, la șapte kilometri departare de locul crimei, in urma unei ample misiuni de cautare ce a durat mai bine de 24 de ore.

- Marian Godina, polițist la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS), a comentat prinderea lui Ionel Marcel Lepa, barbatul cautat pentru uciderea unui polițist din Timiș, in timpul unei misiuni, și ranirea unui altui agent.