- Marian, un vecin de-ai lui Gheorghe Dinca, le-a declarat, sambata, anchetatorilor ca a simțit miros de fum in ziua in care ar fi fost ucisa Alexandra Maceșanu. Barbatul din Caracal a marturisit ca nu a vazut de unde venea focul. Vecinul lui Gheorghe Dinca a precizat ca in cursul zilei de joi, 25 iulie,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata despre care monstrul din Caracal a recunoscut ca a ucis-o, a admis, pentru prima data in ultimele zile, ca nepoata sa este moarta. El a jurat, vineri seara, la Romania TV, ca o va razbuna pe Alexandra și i-a acuzat pe procurori și polițiști ca…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni, județul Olt, despre care monstrul din Caracal a declarat ca a violat-o, apoi a ucis-o și i-a dat foc, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca familia acesteia deține mai multe discuții de pe Facebook in care un individ…

- Marina, o prietena apropiata a Alexandrei Maceșanu, a povestit pentru Mediafax ca fata a fost nevoita sa mearga cu o masina de ocazie la Caracal pentru ca la ora respectiva nu era niciun mijloc de transport in comun. Potrivit acesteia, Alexandra ar fi plecat la Caracal ca sa se intalneasca cu prietenul…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- ULUITOR! Dupa lungi interogatorii in care asasinul a spus ca nu le cunoaște pe cele doua fete, el a marturisit tot. Criminalul din Caracal a povestit cu lux de amanunte cum le-a ucis pe Alexandra si Luiza. Avocatul principalului suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, a declarat ca Gheorghe…

- O profesoara care este nevoita sa faca naveta de la Caracal la Dobrosloveni, unde preda la o clasa externa a Scolii Populare de Arta, a declarat ca a urcat de mai multe ori in masina barbatului suspect in dosarul disparitiei Alexandrei Macesanu.

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…