Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un pistol cu electrosocuri a fost arestat duminica la intrarea rezervata vizitatorilor in Palatul Buckingham din Londra, resedinta reginei Elisabeta a II-a, a declarat politia britanica, respingand o pista terorista, relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. Barbatul,…

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane…

- Tanarul arestat sub acuzația ca a comis infracțiuni teroriste dupa ce a intrat cu mașina in bariera de securitate a Parlamentului ranind mai multe persoane are 29 de ani și este cetatean britanic originar din strainatate, a spus ministrul responsabil de securitate Ben Wallace, relateaza Reuters.

- Forțele de securitate din Nigeria au blocat marți intrarea in cladirea Parlamentului, blocand activitatea parlamentarilor pentru aproximativ o ora, fara sa le comunice motivul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Conform declarațiilor martorilor, mai mulți reprezentanți inarmați ai Departamentului…

- Forțele de securitate din Egipt au ucis cel puțin 52 de militanți islamiști in ultimele zile, conform unui comunicat emis de armata egipteana duminica, in cadrul operațiunilor de combatere a gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.In total, peste 300 de militanți ai gruparii teroriste…

- Forțele de securitate egiptene au ucis cinci militanți islamiști in provincia Qalyubiya, la nord de Cairo, despre care se crede ca planuiau operațiuni teroriste menite sa destabilizeze țara, a declarat Ministerul de Interne intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Militanții…

- Fortele egiptene de securitate au ucis 13 militanti suspecti intr-un schimb de focuri in Al-Arish, capitala provinciei Sinaiul de Nord, informeaza Reuters, care preia agentia de stiri MENA. Guvernul de la Cairo a lansat in luna februarie o operatiune impotriva militantilor gruparii Stat…