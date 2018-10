Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Arnault, barbatul care a provocat scandalul Nobel, a fost condamnat, luni, la doi ani de inchisoare, pentru violarea unei femei, potrivit deciziei tribunalului districtual din Stockholm, Suedia, citat de The New York Times. Jean-Claude Arnault, un francez in varsta de 72 de ani casatorit…

- O curte suedeza l-a declarat pe Jean-Claude Arnault, aflat in centrul scandalului ce a afectat grav comitetul ce acorda premiile Nobel pentru Literatura, vinovat de viol. El a fost condamnat luni la o pedeapsa de doi ani de inchisoare, transmite Reuters.

- Procesul in care Jean-Claude Arnault, barbatul care a provocat scandalul Nobel, este judecat pentru viol, va incepe pe 19 septembrie, la Stockholm, a anunțat tribunalul districtual din capitala Suediei, potrivit artdaily.com, informeaza news.ro.Jean-Claude Arnault, un francez casatorit cu…

- Un șofer baut din municipiul Barlad care, in urma cu cinci ani, a provocat un accident mortal de circulație a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Barbatul de 48 de ani din județul Vaslui a mai fost obligat de catre instanța la plata a 180.000 de lei, cu titlul de…

- Șoferul care a provocat un accident in care au murit patru persoanea și doua au fost ranite, condamnat la 12 ani de inchisoare, cu privarea de dreptul de conduce mijloace de transport timp de 5 ani.Accidentul s-a petrecut in toamna anului trecut, la iesirea din satul Valea Perjei.