- Barbatul de 44 de ani, care a plecat cu fetita de 7 ani, din fata unui bloc din Petrosani, aceasta fiind cautata timp de o saptamana si gasita intr-o cladire dezafectata din Vulcan, a fost retinut, joi, pentru lipsire de libertate.

- O fetita de 7 ani, din municipiul Petrosani, este cautata de politisti dupa ce tatal minorei a reclamat faptul ca aceasta a plecat de acasa, in urma cu sase zile, impreuna cu un barbat de 44 ani, pentru...

- O fetita de 7 ani, din Petrosani, judetul Hunedoara, este cautata de politisti, dupa ce tatal ei a dat-o disparuta. Copila ar fi plecat din fata blocului cu un barbat de 44 de ani, persoana fara adapost, dar cunoscut al familiei.

- Ieri, 18 octombrie 2018, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au identificat si retinut pe un barbat de 28 de ani, din comuna Metes, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Alba Iulia. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…

- Un barbat de 39 de ani, din Braila, a fost reținut, luni, fiind acuzat ca a rapit și violat o fetița de 12 ani, fiica unui prieten al sau. Copila a fost data disparuta de familie, ea revenind acasa dupa mai multe ore, unde le-a povestit parinților ce s-a intamplat. Fata de 12 ani a […] The post O fetița…

- La data de 24 septembrie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, cu sprijinul politistilor de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes, l-au identificat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 31 de ani, din municipiul Sebes, posesor…

- Maria Norica Cucerenco are 18 ani, locuiește in Braila și a disparut de o luna de zile. Tatal sau a reclamat dispariția fetei, iar acum este data in urmarire naționala. Numai ca pana acum nu s-au obținut niciun fel de informații despre fata și despre locul unde s-ar putea afla. Conform celor declarate…

- Fetita de 13 ani din Oradea, care si-a injunghiat bunica, este data in urmarire nationala. Fetita a disparut de acasa si este cautata de politistii din toata tara dupa ce a fost data in urmarire nationala, potrivit ebihoreanul.ro.