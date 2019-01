Bărbatul care a intrat cu maşina în UPU a Spitalului de Urgenţă Craiova, reţinut pentru 24 de ore Potrivit IPJ Dolj, acesta este banuit de savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice si distrugere. Barbatul a fost introdus de politisti in arestul IPJ Dolj, urmand ca in cursul zilei de luni sa fie prezentat unitatii de Parchet cu propunere de arestare preventiva. Barbatul avea o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat si a declarat ca a intrat cu masina in UPU pentru ca ar fi incurcat pedalele. In urma incidentului, singurul ranit a fost soferul. Pacientii care se aflau in sala de asteptare au fost indepartati de locul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 39 de ani din Moldova Noua, judetul Caras Severin, care a intrat, sambata seara, cu masina in Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova, dupa ce a trecut prin usile de acces si a distrus sala de asteptare, a fost retinut duminica de politisti pentru…

- Situție incredibila la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalul Județean de Urgența Craiova. Un șofer a intrat cu mașina chiar in sala de așteptare a UPU. Nu se cunosc deocamdata mai multe detalii legate de motivul care l-a determinat ...

- Un incident deosebit de grav a avut loc sambata seara in Craiova. Un barbat la volanului unui Ford a intrat cu masina in interiorul Unitatii de Primiri Urgente din Craiova. Nu se stie deocamdata daca a fost un accident sau un act intetionat.

- Un incident deosebit de grav a avut loc sambata seara in Craiova. Un barbat la volanului unui Ford a intrat cu masina in interiorul Unitatii de Primiri Urgente din Craiova. Nu se stie deocamdata daca a fost un accident sau un act intetionat.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, un barbat in varsta de 39 de ani din Moldova Noua, judetul Caras Severin, a intrat sambata seara cu masina in usile de acces ale Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova. In…

- Un incident deosebit de grav a avut loc sambata seara in Craiova. Un barbat la volanului unui Ford a intrat cu masina in interiorul Unitatii de Primiri Urgente din Craiova. Nu se stie deocamdata daca a fost un accident sau un act intetionat.

- De mai bine de zece ani, medicii care lucreaza in Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgența Craiova așteapta ca imobilul sa fie renovat. Au primit promisiuni de la autoritați in fiecare an. Promisiuni care insa nu s-au concretizat. Așa ca au decis sa se gospodareasca singuri. Astfel, anual,…

- Clinica de Cardiologie a Spitalului Județean din Craiova a costat 7,5 milioane de euro și a fost inaugurata in luna aprilie a acestui an, dar… „Facem angiografii și punem stenturi numai pana la pranz!”. Spre norocul indragitului prezentator TV, medicii au venit de acasa sa-l salveze! A fost ulterior…