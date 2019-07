Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat ca a dat foc unui studio de animatie din Japonia si a ucis 33 de persoane considera ca un roman scris de el a fost plagiat de catre studio. Barbatul a intrat cu un carucior si doua butoaie de benzina in cladirea studioului Kyoto Animation, in orasul japonez Kyoto, pentru ca apoi sa…

