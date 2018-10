Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani, din Valcea, a fost reținut de polițiștii din Sibiu, dupa ce s-a autodenunțat, spunand ca el este cel care a incendiat, la intamplare, doua mașini, in municipiul Sibiu, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Sibiu, barbatul ar fi incendiat, la jumatatea lunii…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu scurt timp, pe DN 7, la Raul Vadului, la limita de judetelor Valcea si Sibiu. In accident au fost implicate o autoutilitara, un autoturism cu noua locuri, dar si alte doua ...

- Politia suedeza a arestat marti doi tineri suspectati ca au incendiat in cursul noptii circa o suta de vehicule in mai multe puncte ale tarii, mai ales in orasul Goteborg, fapte ce au fost urmate de incidente intre alti tineri si fortele de ordine, transmite agentia EFE preluata de Agerpres. …

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Calimanești și Postului de poliție Berislavești au efectuat, ieri, o percheziție domiciliara la locuința unui barbat, banuit de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Polițiștii au efectuat o percheziție in comuna Berislavești,…

- Bilanțul, pe luna iulie, a polițiștilor locali cu atribuții in domeniul circulației, scoate in evidența, inca odata, lipsa de disciplina a șoferilor din traficul aradean. De aceasta data, vom vorbi de staționari și parcari neregulamentare și desigur de autoturisme ridicate cu platforma și transportate…

- Cod Portocaliu de inundatii pentru 6 rauri din 8 judete pana dimineata foto: Adriana Tudose/ RRA Este Cod Portocaliu de inundatii pe râuri din opt judete ale tarii pâna dimineata. Sunt vizate bazinele hidrografice Drincea, Desnatui din Mehedinti si Dolj, Jiu si Gilort…

- La data de 27 iulie 2018, in jurul orei 17.30, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Veseus, au depistat-o pe o minora de 17 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si…