- Au trecut mai bine de zece zile de cand creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a pierdut viața in urma unui accident rutier despre care nu se cunosc prea multe date pana acum, iar acum parinții acestuia au reacționat.

- Moartea lui Razvan Ciobanu, ridica, in continuare, multe semne de intrebare! Ultima persoana care l-a vazut, in viata, pe Razvan Ciobanu, a facut declaratii exclusive pentru Antena Stars!

- Barbatul care a fost in casa lui Razvan Ciobanu, dupa ce a murit a facut primele declarații! Suhaib Meshah a mers in casa regretatului designer alaturi de familia acestuia pentru a lua cateva lucruri personale de-ale lui, dat fiind faptul ca apartamentul era inchiriat.

- Fostul partener de viata al designerului Razvan Ciobanu, care a murit intr-un accident auto, a declarat ca ultima data a vorbit cu el la telefon in urma cu doar o zi si stia ca se afla la festivalul Sunwaves.

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața! Accidentul a avut loc intre Sacele și Navodari. „Accident rutier grav, la ieșire din localitatea Sacele spre Navodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un barbat de 43 de ani, a condus un autotirism, a parasit…

- Primele declarații ale echipei caștigatoare Asia Express, sezonul 2. CRBL și Oase, marturii la cald dupa ce au devenit invingatori și și-au insușit premiul de 30.000 de euro. Au venit, alaturi de Ruby și Robert, la Xtra Night Show unde au facut noi dezvaluiri inedite despre ceea ce a reprezentat experiența…

- In ediția de luni seara, Asia Express, Cocuța și Boanta au parasit competiția cu lacrimi in ochi. Ruby și Robert, alaturi de CRBL și Oase lupta in continuare, pentru marele premiu de 30.000 de euro. „Nu este timp sa bagi atatea ore de emisie, dar oamenii trebuie sa aiba puțin creier. Noi am obosit foarte…

- Competiția „Asia Express” a luat final azi pentru Cocuța și Boanta. Prezenți in platoul emisiunii „Xtra Night Show”, cei doi au facut primele declarații cu privire la eliminarea din competiție.