- Suspectul, identificat de presa norvegiana ca fiind Philip Manshaus, de 21 de ani, este acuzat de tentativa de omor pentru ca a deschis focul in moscheea Al-Noor, precum si de omor dupa descoperirea cadavrului surorii sale vitrege in varsta de 17 ani. Conform politiei, aceste capete de acuzare ar…

- Principalul suspect în atacul armat comis sâmbata la o moschee din Norvegia ar fi fost inspirat de recentele incidente similare care au avut loc în Noua Zeelanda și Statele Unite, sugereaza o postare online a acestuia, relateaza Mediafax citând The Guardian. Într-un…

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, a respins acuzațiile potrivit carora ar face trafic de minore. Reacția femeii vine in contextul in care un afacerist din Arad a precizat ca ea le-ar fi propus unor…

- Armata sud-coreeana a tras focuri de avertisment, marti, dupa ce un avion militar rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean in largul coastei de est, a anuntat Ministerul sud-coreean al Apararii, relateaza AFP si Reuters potrivit news.roUn avion rus a inalcat spatiul aerian sud-coreean in…

- Cel putin trei diplomati turci au fost ucisi astazi in centrul orasului kurd irakian Erbil, capitala provinciei irakiene Kurdistan, in urm aunui atac armat. Indivizi inarmati au deschis focul spre un restaurant (HuQQabaz) in care se aflau diplomatii turci, au declarat doi oficiali din cadrul serviciilor…

- Detalii noi ies la iveala in cazul anchetei desfasurate in urma evenimentului inregistrat la Poienile de Sub Munte, unde o fetita de 7 ani a fost impuscata accidental de catre un politist care urmarea o masina in trafic, dupa ce soferul a refuzat sa opreasca la filtru. Focurile de arma, cel de avertisment…

- Acuzații la o gradinița din Argeș! Ar fi furat mancarea copiilor. A fost deschis dosar penal. Poliția orașului Mioveni s-a autosesizat și a deschis un dosar penal in rem pentru un presupus furt dintr-o gradinița din Mioveni. Acuzațiile au aparut pe o rețea de socializare. Din acestea ar reieși ca angajați…

- Unsprezece persoane au fost impuscate mortal intr-un bar din nordul Braziliei duminica dupa-amiaza cand mai multi barbati mascati au deschis focul, a informat presa locala, citata luni de DPA. O a...