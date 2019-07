Bărbatul care a chinuit o bătrână în Gilău a ajuns după gratii Barbatul retinut pentru 24 de ore de politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti si cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de talharie calificata si lipsire de libertate in mod ilegal, a fost arestat pentru o perioada de 30 de zile de catre magistratii Judecatoriei Cluj-Napoca. Reamintim faptul ca barbatul de 24 de ani din comuna Floresti, judetul Cluj a fost retinut de catre politisti, fiind banuit ca la data de 28 iunie ar fi patruns in locuinta unei femei de 83 de ani din localitatea Gilau, judetul Cluj, si prin folosirea violentelor fizice ar fi deposedat victima de un lantisor de… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

