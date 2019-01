Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 36 ani, din municipiul Galati, banuit ca in ziua de 14 ianuarie a talharit cu violenta un batran in scara unui bloc din localitate, a fost depistat si retinut de politisti, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie(IJP) Galati, Gabriela Costin. Potrivit…

- Recidivistul care a batut crunt un batran de 75 de ani in scara unui bloc din Galati este de negasit. Au trecut cinci zile de la evenimentul nefericit. Acesta a furat 500 de euro si un telefon mobil.

- Politistii galateni cauta un barbat de 36 ani, din municipiul Galati, banuit ca, pe 14 ianuarie, ar fi comis o talharie cu o salbaticie greu de inchipuit in scara unui bloc din localitate.

- Un barbat din Galați a fost batut cu bestialitate in scara blocului. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, dupa ce pe Facebook aui fost publicate imagini cu agresiunea, iar pricipalul suspect ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu.Surse din cadrul…

- Politia din Galati face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violenta. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului ...

- Poliția din Galați face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violența. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu, scrie Mediafax.Surse din cadrul IPJ Galați…

- Politia din Galati face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violenta. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu.