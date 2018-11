Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a anuntat, marti, ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva barbatului care a agresat o tanara in scara unui bloc din Alba-Iulia si i-a furat telefonul si portofelul. El este cercetat pentru talharie calificata. "In data de 17.11.2018, in…

- Uluit și stapanindu-și cu greu supararea, CEO-ul Nissan Hiroto Saikawa și-a criticat mentorul, Carlos Ghosn, care fusese cu cateva ore inainte arestat preventiv in Japonia. Saikawa a spus ca prea multa putere a fost concentrata in mainile unui singur om și a vorbit despre "partea intunecata a erei Ghosn".…

- Marius Valentin Parfenie (20 ani) este acuzat de o sumedenie de infractiuni: tentativa de omor, talharie, conducere sub influenta alcoolului sau a substantelor pshiotrope, vatamare corporala grava, parasirea locului accidentului si distrugere. El risca o pedeapsa insumata de peste 15 ani de inchisoare.

- ARESTAT…Un tanar de 21 de ani, din localitatea Osesti, judetul Vaslui a fost arestat preventiv 30 de zile pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata. Astfel, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Vaslui au probat activitatea infractionala a tanarului, banuit de comiterea infractiunii…

- Cunoscutul actor american Alec Baldwin, a fost arestat, vineri, la New York, fiind acuzat ca a lovit un barbat dupa ce acesta ar fi parcat pe locul sau, iar luni acesta a fost eliberat fara impunerea unei cautiuni.Un purtator de cuvânt al Departamentului de Politie a declarat, vineri,…

- Un barbat de 45 de ani a fost retinut de politistii clujeni si apoi arestat preventiv dupa ce si-a agresat si si-a introdus cu forta intr-o autoutilitara nepotul de 22 de ani, potrivit Agerpres. "Tanarul ar fi fost agresat de catre unchiul sau in varsta de 45 de ani, din Apahida, iar ulterior…

- La data de 21 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au identificat și reținut pentru 24 de ore un barbat banuit de comiterea mai multor fapte de agresiune. Ulterior, cel in cauza a fost arestat preventiv. Conform probatoriului administrat, tanarul, in varsta de 20 de ani,…

- Un barbat din comuna Vidra a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol asupra unei femei din localitate. Potrivit IPJ Alba, in 24 august, dupa-amiaza, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni au fost sesizati de catre o femeie din comuna Vidra, cu privire la faptul ca a fost victima unei tentative…