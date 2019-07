Stiri pe aceeasi tema

- Principalul inculpat in dosarul violențelor dintr-un club din Braila, in interiorul caruia au fost injunghiați doi baschetbaliști americani, a fost eliberat din arest preventiv. Curtea de Apel Galați a admis, vineri, contestația formulata de inculpat și a decis sa-l plaseze in arest la domiciliu.Daniel…

- Principalul inculpat in dosarul violentelor dintr-un club din Braila, in interiorul caruia au fost injunghiati doi baschetbalisti americani, a fost eliberat din arest preventiv. Curtea de Apel Galati a admis, astazi, contestatia formulata de inculpat si a decis sa-l plaseze in arest la domiciliu.

- Curtea de Apel Galati a emis, in urma cu putin timp, sentinta definitiva in dosarul ldquo;Sportul", in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese.Curtea de Apel Galati a desfiintat in parte sentinta…

- Stanel Lacatus, cunoscut sub porecla "Corbu", a fost condamnat recent de Tribunalul Braila. Interlopul, lider al gruparii din Lacu-Dulce, este acuzat ca ar fi pus la cale o razbunare sangeroasa in 2016.

- Dupa un raport cat un dosar penal, judecatoarea Andrea Anamaria Chis, schimbata din functia coordonator al unui proiect pe fonduri europene pentru incalcarea prevederilor legale, a pierdut si actiunea prin care solicita intantei anularea deciziei presedintelui CSM. Judecatorii Curtii de Apel Suceava…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au respins apelul formulat de inculpatul Z.R.A. si partea civila S.I. impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Constanta in luna februarie. Pe 30 mai 2019, decizia definitiva il trimite pe inculpat intr un centru de detentie, pentru 6 ani. Inculpatul minor…

- Fostul primar al comunei Meseșenii de Jos a fost condamnat definitiv la pedeapsa cu inchisoarea, soluția fiind pronunțata joi, de magistrații Curții de Apel Cluj. Sandu Berceanu, fost primar PSD, in varsta de 64 de ani, fusese condamnat in luna iunie a anului trecut, in prima instanța, la inchisoare…