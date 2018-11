UPDATE Barbatul in varsta de 34 de ani din Campina ridicat de politisti in dosarul deschis in cazul alarmelor false cu bomba de la Spitalul Judetean de Urgenta si de la un supermarket din Ploiesti a recunoscut, miercuri dupa-amiaza, in timpul audierilor, ca el este autorul apelului la 112, au declarat sure judiciare pentru News.ro.

El le-a explicat anchetatorilor ca era beat in momentul in care a sunat la 112 si a sustinut ca a ales acel supermerket pentru ca acolo lucreaza fosta lui iubita.

Miercuri seara, barbatul se afla in custodia ofiterilor de Brigada de Combatere a Criminalitatii…