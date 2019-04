Bărbatul care a agresat o femeie la intrarea într-un magazin a decedat Barbatul care a agresat duminica o femeie, la intrarea intr-un magazin din capitala, a decedat in urma ranilor pe care si le-a provocat apoi in zona gatului cu un cutit, informeaza Politia Capitalei.



Barbatul in varsta de 30 de ani nu a mai putut fi salvat, in ciuda interventiei echipajelor medicale ajunse la fata locului.



Pe de alta parte, femeia in varsta de 22 de ani a fost transportata la spital.



Politistii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor.



Sursa articol: agerpres.ro

