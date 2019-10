Bărbatul baricadat într-un muzeu din sudul Franţei, ARESTAT Suspectul a patruns prin efractie in muzeu la primele ore ale diminetii, inainte de deschiderea pentru public. Motivele sale nu sunt cunoscute deocamdata, a mai indicat prefectura. Surse din cadrul politiei au informat anterior despre o interventie in desfasurare la muzeul arheologic din Saint-Raphael, unde a fost declansata o alerta de securitate dupa ce cel putin o persoana se baricadase si striga cuvinte de amenintare. Amenintari in limba araba, precum 'Muzeul va deveni un infern', puteau fi citite de asemenea pe zidurile cladirii. Politia a refuzat totusi sa confirme oficial traducerea,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

