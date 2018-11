Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat suspectat ca a trimis prin posta cel putin 14 bombe catre politicieni ai Partidului Democrat din SUA si altor critici ai presedintelui american Donald Trump a fost arestat, vineri, in Florida si acuzat de cinci infractiuni federale, printre care amenintarea unui fost presedinte si transportul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, vineri, ca ca "teroristul" responsabil pentru expedierea de bombe artizanale trebuie pedepsit cu maxima exigenta, si spune ca a auzit ca suspectul in acest caz este un sustinator al sau, informeaza presa americana.

- Barbatul se numeste Cesar Sayoc, Jr. si are 56 de ani. El a fost plasat in detentie. El este acuzat pentru seria de colete cu explozibili, vizandu-l chiar si presedintelui Donald Trump. Probele de ADN prelevate au jucat un rol crucial in detectarea si prinderea suspectului, au informat surse…

- Fostul director american pentru informatii nationale James Clapper, destinatar al unui al 12-lea colet suspect adresat in ultimele zile unor personalitati din diferite domenii din SUA opuse actualei administratii, a apreciat vineri ca este vorba de incidente "grave" de "terorism intern", transmit Reuters…

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat din nou miercuri seara trimiterea de colete explozive mai multor critici ai sai, printre care canalul de televiziune CNN, indemnand in acelasi timp media "sa inceteze ostilitatile", relateaza AFP. "Guvernul federal desfasoara o ancheta agresiva si vom…

- Un dispozitiv exploziv artizanal a fost depistat miercuri la casa fostului presedinte american Bill Clinton si a sotiei acestuia, fostul secretar de Stat Hillary Clinton, la periferia orasului New York, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP. Presedintele…

- Avocatii presedintelui Donald Trump au cerut unui judecator sa respinga un proces intentat impotriva fundatiei sale caritabile de catre procurorul general din New York, argumentand ca era motivat politic, relateaza Associated Press.