- O angajata a firmei care se ocupa de vanzarea unor aparate medicale si care este administrata de barbatul suspectat de tripla crima a declarat ca acesta nu era violent. "Noi suntem aici cu oamenii, nu stim nimic, nimic. Ne-a spus ce avem de facut si atat. Nu era abatut. Nu era un violent,…

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Ucigasul din Brasov, care si-a ucis sotia si copiii, o fata si un baiat de 13, respectiv 18 ani, se numeste Florin Mircea Buliga. Este nascut in Suceava, la 6 aprilie 1974 si locuia cu familia pe strada...

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Inca o crima socheaza Romania: o femeie si cei doi copii ai sai au murit in conditii infioratoare, rapusi, aparent, de capul familiei. Oamenii legii au fost alertati de barbat din Brasov care, conform Antena 3, ar fi mers la Politie spunand ca si-a ucis sotia, fiica si baiatul. Politistii s-au indreptat…

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii.

- Caz socant la Brasov. Un barbat in varsta de 43 de ani s-a predat politiei dupa ce si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Dupa primele verificari, autoritatile au confirmat cele spus de barbat. Victimele sale aveau 42 ani – sotia, iar copiii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani. Barbatul a […]

- Curtea de Apel Galati a mentinut arestul la domiciliu in cazul interlopului Titi Sgarcitu, dupa ce Tribunalul Braila hotarase acum cateva zile inlocuirea acestuia cu masura controlului judiciar.

- Fiica lor ar fi obligata sa cerșeasca cu cei doi copilași ai sai! E acuzația pe care o fac parinții tinerei. Iar cel care ar trimite-o la cerșit ar fi chiar iubitul ei. Barbatul s-ar folosi de banii pe care tanara i-ar caștiga din mila oamenilor. Ba chiar, i-ar oferi o parte din bani și presupusei sale…

- Catalin Moroșanu a vorbit despre copilaria și adolescența sa și a facut dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Pugilistul nu a trait in puf și nici traseul sau pana in frunte nu i-a fost presarat cu petale de trandafir, insa se poate mandri cu o familie minunata și o soție frumoasa alaturi.…

- Povestea cutremuratoare de viața a lui Catalin Moroșanu. Luptatorul a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre lucruri mai puțin știute despre familia lui. Acesta a declarat ca iși mai dorește un copil. Catalin Moroșanu a vorbit despre copilarie și despre cele mai importante femei din viața…

- Un barbat de 49 de ani din comuna Mosoaia, suspectat ca si a sechestrat in ultimele doua saptamani sotia si cei patru copii minori, a fost retinut, joi, de politistii pitesteni, informeaza Agerpres.ro. El este banuit ca, in decursul a doua saptamani, si ar fi lipsit de libertate sotia si patru copii…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- Intors din inchisoare, unde a executat o pedeapsa de trei ani si jumatate pentru inselaciune si trafic de influenta, un barbat din Moșoaia se va intoarde din nou dupa gratii, pentru ca și-a sechestrat familia. Abia intors acasa, pe 8 martie, barbatului i-a cașunat pe sotie si cei patru copii ai…

- Politistul Sorin Vezeteu, care a fost omorat cu bestialitate pe peronul Garii Burdujeni, a primit post-mortem Emblema de Onoare a Politiei Romane. Distinctia a fost inmanata sotiei si copiilor sai.

- Secretul Laviniei Parva pentru un ten perfect. Soția lui Ștefan Banica Jr. a vorbit despre frumusețe, dar și despre momentul in care va deveni mama. Mai mult, in cadrul emisiunii de la Antena Stars, Lavinia a dezvaluit ca nu este adepta interventiilor estetice. “Copiii se fac atunci cand vrea Dumnezeu.…

- A devenit o traditie pentru copiii de la Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilorldquo; din Navodari sa viziteze, de cateva ori pe an, Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Constanta. Iata ca si in luna martie micutii au ajuns aici pentru a impartit flori si martisoare, devenind, astfel,…

- O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de seara, scrie libertatea.ro. Syd a vrut sa-i trimita imaginea iubitului ei, dar a greșit numarul, trimițand mesajul unui necunoscut. Citeste si WhatsApp face schimbari. Decizia…

- Adrian Minune a izbucnit in lacrimi la tv, atunci cand a vorbit despre mama și bunica lui, in ziua de 8 Martie. De asemenea, soția manelistului a povestit cum o surprindeau copiii sai atunci cand erau mai mici. ‘‘Dedicatia mea este pentru mama mea si pentru mamele tuturor. Nu imi este rusine ca imi…

- Mirela Vaida a avut parte de o zi de 8 martie cu totul și cu totul speciala, pentru ca adevaratul cadou a venit de la copiii ei. Prezentatoarea TV a ajuns acasa dupa emisiune și a gasit un mesaj care a impresionat-o pana la lacrimi! Mirela Vaida a gasit acasa cea mai frumoasa surpriza pe […] The post…

- Parasit de soție pentru ginerele lor, adica pentru cel care i-a fost iubit propriei fiice. Aceasta e drama pe care o traiește Danuț Neagu si despre care a vorbit la "Acces Direct". Un socru, nu de coșmar, ci prins in acest coșmar, care ar fi inceput acum 7 ani. Atunci, cand el inca era casatorit cu…

- Mihaela Radulescu, declarație de dragoste din partea unui barbat, pe scena „Romanii au talent”, vineri seara, 2 martie. Alexandru Spiridon a venit sa cante, insa a dezamacit juriul cu numarul sau. Alexandru Spiridon este artist polivalent, iar inainte de a-și prezenta numarul in fața juriului, a ținut…

- Doi „parinți” s-au ales cu dosare penale, in ultimele 24 de ore, dupa ce jandarmii i-au surprins in repetate randuri ca iși foloseau copiii pentru a apela la mila publicului și pentru a cerși. S-a intamplat pe strada Infratirii din Bistrița, in zona magazinului Winmarkt, dar și pe strada Andrei Muresanu.

- Politistii baimareni cauta un piroman care a incendiat locuinta in care se aflau sotia lui si cei doi copii. Barbatul, recent intors acasa din strainatate ar fi amenintat de mai multe ori ca va da foc, dar in seara trecuta a trecut la fapte. Si-a premeditat gestul deoarece avea pregatita benzina pe…

- IMAGINI PANICA GENERALA intr-un BLOC din BAIA MARE. SOTUL a dat FOC APARTAMENTULUI in care se aflau COPIII si SOTIA, apoi a FUGIT. FOTO+VIDEO Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute pe strada Decebal din Baia Mare. Din informatiile noastre piromanul ar fi capul familiei, care intors de curand…

- In cateva minute, trei barbati au reusit sa fure o adevarata avere. Peste 44.000 de euro si un miliard de lei vechi au disparut din casa unor ieseni in cateva minute. Furtul a fost comis ieri, in jurul pranzului, in satul Scheia din comuna ieseana Alexandru Ioan Cuza. Trei barbati au oprit…

- "Cufarul cu martisoare" este o activitate indragita an de an de cei mici, dar si de mamicile care au spus ca astfel de activitati ar trebui organizate mai des. In jur de 30 de persoane, prescolari, mame, bunici si cadre didactice au participat sambata la un atelier de martisoare organizat de Gradinita…

- Sotia lui Michael Buble, Luisana Lopilato, este insarcinata! Cuplul mai are doi copii, Elias (2 ani) si Noah (4 ani). Cuplul le-a spus apropiatilor ca sunt pregatiti pentru al treilea copil, in timp ce baietelul lor, Noah, se lupta in continuare cu cancerul. Luisana este insarcinata in doua luni si…

- Cinci romani, care duceau copii cu dizabilitați la cerșit și ii supuneau la chinuri groaznice, au fost condamnați in Italia. Caz terifiant in Italia, acolo unde un grup de romani racolau minori cu dizabilitați din zone sarace din Romania și ii duceau in Italia, unde ii obligau sa cerșeasca. Minorii,…

- O familie din Mangalia, județul Constanța, iși trimite, zi și noapte, pe strada, cei 13 copii, cu vțrste de la cateva luni la 18 ani pentru a obținer, din cerșit, bani. Familia Burlacu traiește, de la cel mai mic pana la cel mai mare membru al familiei, intr-o baraca din zona Stației de Pompieri din…

- Acest text a devenit viral, a circulat prin toata lumea, el este un adevar dureros dar in același timp minunat despre femeile de pretutindeni. Iata-l: Sotia mea nu lucreaza ! – Conversatie intre un sot si un psiholog (S) si (P): P: Ce faceti pentru a va castiga existenta, domnule Rogers?S: Eu lucrez…

- Fostului premier Victor Ponta a fost citat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti al procesului,…

- Un medic care lucreaza la Spitalul Orasenesc din orasul dambovitean Pucioasa este cercetat de Politie pentru purtare abuziva, dupa ce insotitorul unei batrane de 81 de ani a reclamat ca a fost lovit si insultat de cadrul medical pentru ca i-a cerut socoteala cu privire la starea femeii si la tratamentul…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a avut parte de un eveniment fericit chiar in ziua de Boboteaza, cand a fost naș de botez alaturi de soția sa. Mihai Morar este casatorit cu frumoasa Gabriela de mai bine de zece ani . C ei doi au impreuna fetițe gemene, Mara și Cezara . Cuplul se ințelege perfect,…

- Mirela Boureanu Vaida e pregatita pentru patru copii! Vedeta Antenei 1 pare sa fi prins gustul maternitații și nu se mai satura de el. Deși am fi putut jura ca are viața grea – anul trecut a prezentat chiar și doua emisiuni, la un moment dat, iar acasa o așteptau o fetița și un baiat! -, abia așteapta…

- Un barbat din Cluj a amenintat ca arunca blocul in aer. Un barbat, in varsta de 61 de ani, din Cluj-Napoca, a amenintat sambata, 6 ianuarie, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat. ”Un barbat anunta, prin apelul de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- In poziția oficiala a Ambasadei Olandei cu privire la recentele articole de presa, publicata pe pagina de Facebook, se precizeaza ca doamna ambasador Stella Ronner-Grubacic și familia sa au petrecut o vacanța privata la schi, in Poiana Brașov, și nu se afla acolo in calitatea sa oficiala.

- Dan Negru, care va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, și-a invitat pentru prima data copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, in public și in culise, la Revelionul Starurilor.

- Abia acum s-a aflat. 2017 a avut parte de un Craciun insangerat. Un celebru vegan si-a asasinat sotia si cei doi copii. Anthony Milan Ross a fost arestat, luni seara, in urma unui schimb de focuri de arma cu polițiștii, dupa ce s-au auzit impușcaturi timp de șase ore din apartament. Barbatul a fost…