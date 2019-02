Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca a practicat fara drept stomatologia in comuna Gruiu, caruia politi;tii i-au perchezitionat sambata locuinta, respinge acuzatiile si precizeaza ca sotia sa este stomatolog, iar cabinetul este functional din 1992.

