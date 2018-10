Barbatii sunt platiti mai bine in UE: E ca si cum femeile lucreaza gratis din 3 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara in Romania, pe unii stalpi cu panouri publicitare se vor monta si cuiburi de barza. O firma de panotaj le ofera clientilor spatiul publicitar necesar promovarii produselor, dar asigura si conditii de cuibarit pentru cea mai cunoscuta specie de pasare salbatica din Romania, barza alba.…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna septembrie la 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In august, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,1%, dupa ce in iulie scazuse la 4,56%.…

- Comisia Europeana urmareste cu foarte mare atentie schimbarile aduse Legilor Justitiei si Codurilor Penale din Romania si solicita lamuriri suplimentare pana la 1 noiembrie, in acord cu discutiile purtate in timpul vizitei premierului Dancila la Strasbourg, se arata in scrisoarea trimisa de prim-vicepresedintele…

- Ministerul Apararii Nationale demareaza, luni, procedura specifica de achizitie pentru sisteme de aparare de coasta. Este vorba despre achizitia, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018-2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML), conform…

- Mai multi pasageri a doua curse TAROM au avut parte de o surpriza neplacuta cand au ajuns la destinatie, la Londra. Avioanele au decolat fara bagaje. Reprezentantii companiei sustin ca avionul era prea greu, pentru ca a fost alimentat cu o rezerva suplimentara de combustibil, care sa mentina…

- Reprezentantii constructorului italian Astaldi au anuntat joi, in cadrul unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca firma este pregatita sa investeasca minimum 400 milioane euro anul viitor, in Romania, informeaza ministerul de resort, pe pagina de Facebook. Lucian Sova si…

- Primul Note a fost lansat acum sapte ani. Intre atunci si acum s-au schimbat atat de multe, incat ai putea spune, scuzabil, ca sigur a trecut mai mult timp. Astfel, Samsung Galaxy Note 9 e acum mai mult decat un smartphone. Sunt cateva momente definitorii in viata de peste un deceniu a telefonului…

- Economia Romaniei a crescut in primele sase luni ale acestui an cu doar 4% fata de aceeasi perioada a anului 2017. In trimestrul doi din 2018 Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,4% fata de trimestrul precedent, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Citeste…