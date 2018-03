Stiri pe aceeasi tema

- Doar un job din zece poate fi complet automatizat, spune producatorul de roboti colaborativi Universal Robots, in contextul in care se discuta tot mai mult de faptul ca robotii vor lasa oamenii fara locuri de munca. Pentru restul de personal robotii doar vor usura munca sau va fi nevoie de recalificari.…

- Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) Dej organizeaza o conferința cu titlul “Femeile, Marele Razboi și Unirea Transilvaniei cu Romania”. Evenimentul va avea loc vineri, 23 martie, cu incepere de la ora 16:30, in Sala Mare a Primariei Municipiului Dej. Conferința va fi susținuta de catre: prof.…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche, arata un sondaj recent facut in randul utilizatoarelor Sentimente.ro, cel mai mare site de dating din Romania. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca…

- Strainii au investit cu 77 de milioane de euro mai puțin in Romania, in luna ianuarie a lui 2018, fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit informațiilor provenite de la banca centrala. „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 310 milioane euro (comparativ cu 387 milioane…

- In Chisinau au inceput lucrarile de reparatie provizorie a drumurilor si se folosesc materiale care mai si protejeaza masinile de incidente. Mai multi muncitori au fost surprinsi plomband temporar gropile cu un amestec de asfalt frezat de acum cativa ani cu ciment.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Violența este folosita pentru a intimida, umili sau înfricoșa victima. Barbații deseori folosesc violența împotriva partenerelor lor intime, inclusiv asupra actualelor sau fostelor soții, prietene ori partenere. Violența apare atunci când o persoana obține și menține puterea…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca sa primeasca flori (35%) si martisoare (27%). Chiar daca au primit un cadou de 1 martie, asteapta sa fie rasfatate…

- Jumatate dintre femeile din mediul rural nu reusesc sa termine gimnaziul, in Romania, iar acest lucru nu le ajuta sa profite de avantaje, mai tarziu, a declarat joi Tatiana Proscuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria la Banca Mondiala, in cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori…

- Femeile din Romania se bucura de o deschidere larga catre functiile de conducere, conform unui raport privind egalitatea de gen publicat de Comisia Europeana in 2017. Raportul arata ca 41% dintre functiile de conducere in Romania sunt ocupate de femei,...

- Barbații spun cele mai mult minciuni pe 8 Martie, susține psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. “Doar pe tine o sa te iubesc mereu!”, “Eu nu sunt precum ceilalți barbați!”, “Nici n-am sa ma uit vreodata la alte femei!”, “Niciodata n-o sa fiu interesat de altcineva!” – astfel de declarații le…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- In ajunul Zilei Internaționale a Femeii, Biroul Național de Statistica din Republica Moldova, prezinta un portret statistic al femeilor și barbaților din țara. Potrivit datelor BNS, populația feminina predomina in randul populației din Republica Moldova, la 100 femei revenind 93 barbați.

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate DW, presedintele Moldovei se refera la apropierea tarii de Rusia, la unirea cu Romania, la un eventual razboi civil, dar si la des invocata sintagma de presedinte „sub asediu“.

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- PSD ne livreaza sistematic o lume paralela: pretul la benzina nu a crescut, desi orice om care se duce sa alimenteze la pompa a constatat contrariul, salariile au crescut, desi "fluturasii" arata in cel mai bun caz conservarea valorilor anterioare, "am anuntat de la inceput ca vor scadea 3% dintre salarii",…

Evz.ro – Testele secrete prin care femeile pot depista barbații agresivi. Un psiholog criminalist celebru in Romania are toate raspunsurile

- Telefonul lui suna pe melodia din filmul „Nașul” pentru ca, spune el, in tinerețe și-a propus sa „ii puna in cap” pe mafioții pe care ii vedea in celebra trilogie americana. Dupa jumatate de secol in care a avut de-a face cu infractori, psihologul criminalist Tudorel Butoi spune ca soluția ca aceștia…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza dura a jurnalistului Cristian Tudor Popescu prin care face profilul votantului PSD și explica de ce masa acestor votanți continua sa ramana cel puțin constanta.Digi24: A scazut foarte mult cantitatea de gandire pe teritoriul…

- Marius Copil s-a impus intr-o ora si sapte minute. In urma acestei victorii, Copil si-a asigurat un salt de 7 locuri in ierarhia ATP, de pe pozitia 93 pe 86. In runda urmatoare, Marius Copil il va intalni pe luxemburghezul Gilles Muller, locul 28 ATP si cap de serie 3. In cazul in care il va elimina…

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamina, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamina, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze. Cercetatorii…

- Un dosar de trafic de persoane, instrumentat de judecatorii Tribunalului Vaslui scoate la iveala drama romancele ademenite sa munceasca pentru un trai mai bun in Italia, insa sfarsesc prin a fi vandute periculosilor proxeneti albanezi.

- Iata cum a fost asteptata Simona Halep, la aeroport, dupa ce a devenit vicecampioana la Australian Open. Tatal Simonei Halep a fost „certat” de cativa jurnalisti in momentul in care a vrut sa-si imbratiseze fiica. Putin inainte de ora 11:00, avionul care a adus-o pe Simona Halep in Romania a aterizat…

- Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe saptamana, in timp ce francezii au un program de lucru saptamanal de doar 39 de ore, arata datele pentru 2016 publicate ieri de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.

- O analiza efectuata de Centrul Antidrog scoate la iveala rezultate ingrijoratoare. Respectivul sondaj la care au raspuns aproape 750 de elevi botoșaneni a fost efectuat in 2016 insa a fost facut public recent deoarece interpretarea datelor a reprezentatant un proces de durata. Bilanțul este un ingrijorator…

- Joi, 25 ianuarie, a avut loc in sala Consiliului Județean Argeș ședința Colegiului Prefectural, la care au participat primarii din județ. Aceștia au vorbit atat despre problemele cu care se confrunta in localitațile pe care le conduc, cat și despre componența noului Guvern. Primarii argeșeni, reprezentați…

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamana, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamana, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat de…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- ANUNTUL de care cumparatorii de MASINI SECOND-HAND se TEM. VEZI ce trebuie acestia sa stie Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat.…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma furtunilor produse in ultimele zile in Madagascar, au anuntat luni autoritatile, scrie Reuters, preluat de Romania TV. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor.Ciclonul tropical…

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- „Eram la o plimbare in parcul Moghioroș și soția mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, și s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut…

- Femeile sunt, de obicei, atractive pentru barbati, daca au anumite caracteristici fizice. Cultura populara a portretizat femeia perfecta ca fiind slaba, cu un bust generos si cu trasaturi simetrice.