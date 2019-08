Stiri pe aceeasi tema

- La data de 07 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Bacau, un barbat de 37 de ani, din comuna Rachitoasa, banuit de savarșirea infracțiunilor de incalcarea ordinului de protectie,…

- cazul de la Caracal a dezgolit o realitate pe care cetatenii o stiau de multa vreme. Ca autoritatile nu sunt capabile sa intervina operativ, sa apere omul de rand, ca nu sunt create mecanisme de remediere. In relatia cu functionarul public contribuabilul este mai peste tot umilit, nedreptatit, inselat.…

- Incepand cu ora 7.30 se asfalteaza strada Erou Ciprian Pintea. In aceste condiții, circulația va fi intrerupta temporar, intre McDonald’s și Complexul Central Plaza, pentru a permite utilajelor și echipelor de lucru sa realizeze lucrarile de pregatire a carosabilului și de turnare a covorului asfaltic,…

- Sportivii pregatiți de Luminița Dan au cucerit 13 medalii la intrecerea desfașurata la Londra. Cand nu mai poți, mai poți un pic”. Motto-ul gruparii bacauane de karate CS Phoenix a fost transpus cu succes in practica și la Campionatul Mondial Isshinryu derulat in perioada 25-28 iulie la Londra. Ajunse…

- Aproximativ 150 de copii au participat la proiectul socio-educațional „Bucurie și Credința in lumea satului”, in perioada 22-26 iulie 2019, in intervalele orare 9.00 – 13.00 și 16.00 – 20.00, o adevarata școala de vara prin intermediul caruia cu toții și-au petrecut timpul liber in compania unor activitati…

- In evanghelia dupa sfantul Luca (11,9-10), Mantuitorul spune: „Cereti si vi se va da; cautati si veti gasi; bateti si vi se va deschide! Caci oricine cere primeste; cine cauta gaseste; iar celui care bate i se va deschide.” Aceste cuvinte ne amintesc și noua ca Isus s-a rugat și a cerut și ucenicilor…

- La data de 23 iulie a.c, in jurul orei 14.30, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe DN 12 A din localitatea Brusturoasa. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 41 de ani, din Calarasi, in timp ce conducea un autoturism a surprins si accidentat un barbat…

- Aleșii județului vor avea de dezbatut 31 de puncte in ședința ordinara a lunii iulie, programata miercuri, de la ora 12. E de presupus ca nu va fi o intalnire scurta, nici liniștita, avand in vedere ca pe ordinea de zi se afla rectificarea bugetului județului pe 2019, renunțarea la exercitarea dreptului…