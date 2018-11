Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a avertizat ca planeaza riscul unui „razboi total“ cu Rusia, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari au crescut pe fondul unui incident naval in stramtoarea Kerci, in urma caruia trei nave ucrainene au fost capturate de rusi. Dupa acest incident,…

- Securitatea regiunii este amenintata de ”acte de agresiune si provocari” in urma incidentului armat fara precedent, in largul Crimeei, intre Ucraina si Rusia, denunta luni Ministerul moldovean de Externe, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Chisinaul isi reitereaza, intr-un…

- Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene in urma unui incident armat soldat cu raniti in stramtoarea Kerci, eveniment care a provocat o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, relateaza…

- Al doilea suspect in cazul Skripal, Aleksandr Evghenievici Miskin, decorat de Putin pentru eroism; suspectul a participat la operatiuni secrete in Transnistria, dezvaluie Bellingcat in Parlamentul britanic. Acest barbat - un medic militar angajat de catre serviciul militar rus de informatii…

- Copiii afectați de incidentul chimic din Crimeea nu au fost trimiși la tratament la Kiev. Autorițile ucrainene și-au exprimat disponibilitatea de a-i trata pe copiii afectați in urma accidentului ecologic in clinicile mai performante din Kiev, insa administrația rusa din Crimeea au refuzat propunerea.…

- CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik. Vil Mirzayanov, care pretinde ca ar fi unul dintre autorii substanței neurotoxice Noviciok, a anunțat ca a fost diagnosticat cu cancer de prostata în faza terminala. ”Medicii m-au anunțat ca am cancer de prostata în faza terminala. Au…

- Atacuri cibernetice in SUA, implicare in conflictul din Ucraina sau otravirea fostului spion rus Serghei Skripal: acuzatiile curg garla de cativa ani impotriva GRU, serviciul de informatii al armatei ruse, considerat eficient si foarte secret, scrie miercuri intr-un comentariu France Presse. Creat de…