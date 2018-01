Barbaţii perfecţi ai zodiacului. Cu ei se mândresc femeile Taur



Ai toate motivele sa te falesti cu alegerea facuta! Barbatul pe care il ai alaturi e bun si face tot posibilul sa aveti o relatie frumoasa, armonioasa. Iti este credincios si e un prieten adevarat. Te poti baza oricand pe barbatul Taur, caci nu te va lasa niciodata la greu. Te admira, te pretuieste si nu te jigneste niciodata. E un bun gospodar si un tata iubitor, care isi ajuta mereu copiii si ii educa frumos.



Sagetator



Barbatul Sagetator e plin de energie si transforma orice experienta sexuala intr-un maraton. Nu e un romantic, pentru ca e genul de persoana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

