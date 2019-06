Bărbații din spatele schimbării la față a Vioricăi Dăncilă (​Europa Liberă) La PSD se vorbește pe voce scazuta despre &"statul paralel&" al Vioricai Dancila, adica despre garda pretoriana pe care a adus-o la Palatul Victoria și care o sfatuiește în luarea deciziilor, scrie Europa Libera.



Cine este în spatele devenirii Vioricai Dancila sau revenirii la &"ea însași&": Un promotor al relațiilor strânse cu China, un general ajuns în Guvern direct de la Direcția de informații a MapN, un responsabil cu import-exportul la Petrom înca din anii 90, cu stagii la Petromservice-ul lui S.O.Vântu și GSP, compania cu contracte de stat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa se repoziționeze pentru a putea raspunde provocarilor venite din partea celor trei rivali globali ai sai, China, Rusia și SUA, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform Mediafax.Merkel a afirmat, in cadrul unui…

- China a informat luni ca nu va participa la discutii cu Statele Unite si Rusia privind un nou acord pentru limitarea armelor nucleare, relateaza Reuters potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a declarat ca el si presedintele rus Vladimir Putin au discutat vineri despre posibilitatea…

- Președintele american Donald Trump a discutat vineri, timp de mai bine de o ora, cu omologul sau rus Vladimir Putin, printre subiectele abordate fiind posibilitatea unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord și situația politica din Venezuela, a informat Casa Alba, potrivit Reuters. Putatoarea…

- Rusia este deschisa ideii de a discuta despre propunerea presedintelui american Donald Trump privind un nou acord cu privire la dezarmarea nucleara la care sa participe SUA, Rusia si China, dar nicio negociere nu este in prezent in curs, a declarat un consilier de la Kremlin duminica, potrivit agentiilor…

- Cele trei mari puteri, adesea in dezacord in mari dosare internationale, indeamna, intr-un comunicat comun, la un proces de pace ”inclusiv si realizat de afgani”. ”Cele trei parti indeamna la o retragere organizata si reponsabila a trupelor straine din Afganistan”, se arata intr-un comunicat…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, ar putea avea un prim summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana viitoare, cand Putin va calatori in Orientul Indepartat in drumul sau spre o conferinta internationala in China, au precizat luni surse citate de agentia sud-coreeana Yonhap. "Presedintele…

- SUA au acuzat marti Rusia si China de cresterea riscului unui conflict in spatiu, in special prin dezvoltarea armelor antisatelit, in mijlocul unei dezbateri asupra unui tratat de mentinere a pacii in spatiu,...