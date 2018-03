Stiri pe aceeasi tema

- Din cele 25.331 de locuri de munca disponibile, in Bucuresti sunt vacante 5.751, in Prahova – 2.144, in Arad – 1.729, Sibiu – 1.679, Timis – 1.330, Iasi – 778, Valcea – 716, Cluj – 640, Constanta – 616, Ilfov – 615, Hunedoara – 590, Bihor – 538, Arges – 523, Dolj – 510, Harghita – 501, Buzau – 498,…

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania reste de 11.569, din care 45 de decese. La ultima raportare, CNSCBT anuntase 41 de decese si un caz in investigare. Potrivit datelor…

- La Galati sunt inmatriculate 17 masini de lux. Cu acest numar, Galatiul se afla pe locul 12 intr-un top al judetelor cu masini de fite dupa Bucuresti, cu 685 de masini de lux, Ilfov 75 de autoturisme, Constanta cu 58 de autoturisme, Cluj, 37, Brasov 25, Timis 33, Brasov 25, Arges 23, Iasi 22, Sibiu…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 82. Mesajul transmis de ministrul Sanatatii Alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 82. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca specialistii sustin ca nu exista o epidemie de gripa, Romania aflandu-se…

- Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 89 percheziții domiciliare…

- N. Dumitrescu Dupa o perioada in care, la nivel national, inclusiv in Prahova, piata tranzactiilor imobiliare a inregistrat un adevarat declin, pare ca vanzarea de apartamente, dar si de terenuri – in mod special cele agricole, s-a mai dezghetat. Confirmarea vine de la Agentia Nationala de Cadastru…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- In ianuarie, au beneficiat de acest ajutor social 22,223 milioane de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti, respectiv 24.126, precum si in judetele Cluj (8.662 persoane), Timis (7.111) si Iasi (6.752). La finele lunii, erau suspendati de la plata 14.598 beneficiari,…

- Angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul 2016, arata datele centra­lizate de ZF pe baza infor­matiilor de la Institutul National de Statistica. Pe urmatoarele locuri in topul zonelor cu cele mai mari salarii din 2017…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Accesul pacienților cu hepatita C la tratamentul fara interferon a fost simplificat și clarificat. Protocolul de prescriere a acestor tratamente acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost modificat…

- Oamenii legii efectueaza astazi peste 100 de percheziții domiciliare in Argeș și alte 15 județe, precum și in Capitala, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii aradeni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații…

- Retailerul online de carte Libris.ro a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 31,2 milioane de lei, in crestere cu 14% fata de anul anterior, iar valoarea medie a unei comenzi a crescut cu 20% fata de 2016, pana la pragul de 70 lei, informeaza compania. Cele mai vandute categorii de…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Coca-Cola, liderul pieței de bauturi racoritoare din Romania, iși reconfirma angajamentul fața de comunitațile locale, prin crearea și implementarea de programe relevante pentru acestea. Una dintre direcțiile strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala o reprezinta dezvoltarea…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. 3 persoane au fost aduse la audieri La data de 31 ianuarie a.c., politisti…

- Un procent de 51% din comenzile plasate de romani in anul 2017 pe eMag, cel mai mare retailer online din Romania, au fost de pe mobile și tablete, iar 49% de pe desktop, a anunțat luni compania. Procentul este și mai mare in cazul noilor clienți eMag: 60% dintre cei care au plasat pentru prima data…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.Astfel,…

- In anul 2017, la nivelul judetului nostru au fost vandute 16.716 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara in ceea ce priveste dinamica vanzarilor, potrivit datelor statistice puse la dispozitie de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna decembrie 2017, numarul…

- Nicoleta Dumitrescu La nivel national, Prahova continua sa fie in topul judetelor importante din punct de vedere economic, prezenta mentinuta inclusiv la nivelul anului recent incheiat. Confirmarea a venit de la conducerea Camerei de Comert si Industrie Prahova, care a facut publice, la finalul anului…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 15.239 locuri de munca, in data de 29 decembrie 2017. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 3.104,…