Un barbat din Palermo in varsta de 24 de ani convertit la islam si un marocan in varsta de 18 ani, suspectati ca pregateau actiuni in numele organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), au fost arestati miercuri in Italia, a anuntat politia italiana, relateaza AFP. Cei doi barbati au fost arestati in doua provincii diferite din regiunea Milano. Potrivit parchetului din Palermo, citat de media, suspectii erau ''pregatiti sa loveasca'' si, desi nu a fost identificat niciun proiect anume, ipoteza unui atac in Italia a devenit evidenta in masura in care infrangerea SI in Siria le impiedica planul…