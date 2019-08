Trei barbati din Targu Bujor au fost retinuti pe baza de ordonanta pentru savarsirea infractiunii de proxenetism prin metoda ''Loverboy'', se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.

Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Investigatii Criminale Galati si cei ai Politiei Orasului Targu Bujor au efectuat sase perchezitii domiciliare, in municipiul Galati si orasul Targu Bujor, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de proxenetism.

Cu aceasta ocazie, au fost gasite si…