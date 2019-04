Bărbați prinși băuți la volan Polițiștii desfașoara zilnic acțiuni menite sa contribuie la consolidarea gradului de siguranța a participanților la trafic. La data de 24 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Gradiștea au depistat pe DJ 307, pe raza comunei Independența, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Ștefan Voda, județul Calarași, in timp [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

