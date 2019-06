Bărbați cu alcoolemii record, prinși în trafic de Poliția Rutieră Polițiștii rutieri au depistat aseara, in trafic, doi barbați care au condus vehicule avand alcoolemii record. Ambele abateri au fost constatate in județul Arad. „In jurul orei 19.00, un aradean de 50 de ani a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier pe strada Gorunului, in timp ce conducea un moped avand o alcoolemie de 1,27 […] Articolul Barbați cu alcoolemii record, prinși in trafic de Poliția Rutiera a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Cazan, Șeful Serviciului de Circulație Rutiera al Poliției Locale , a fost depistat de catre polițiști circuland cu o mașina neinmatriculata. Barbatul s-a ales cu dosar penal, directorul instituției afirma ca angajatul va raspunde pentru fapta sa. Un barbat, in varsta de 50 de ani, conducea…

- La data de 24 mai a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic un barbat de 49 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea o autoutilitara, pe strada Termocentralei, din localitate, fara a poseda permis de conducere corespunzator categoriei auto. In cauza s-a…

- Potrivit polițiștilor rutier, accidentul a fost provocat de neacordarea de prioritate in intersecție. „Un barbat de 59 de ani, din Oradea, in timp ce conducea un autoturism inspre Aleea Ștrandului, nu a respectat semnificația indicatorului rutier „Oprire” și a patruns in intersecție, fara…

- In cursul zilei de duminica, politisti ai Postului de Politie Teasc au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN 55, in Bratovoești, un autoturism se deplaseaza sinuos, ieșind de pe banda de mers și patrunzand pe contrasens. Politistii ...

- Un barbat care conducea un Renault s-a certat cu un alt partipant la trafic, motiv pentru care ceilalti soferi l-au obligat sa traga pe dreapta si au sunat la Politia Rutiera. Incidentul a avut loc in dreptul Hanului Trei Sarmale. A refuzat initial sa sufle in etilotest, dar a acceptat sa i se recolteze…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii și cei din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat doi barbați banuiți de comiterea unor furturi din locuințe. Cei doi au fost interceptați in trafic, in Campia Turzii, la scurt timp de la comiterea unui furt dintr-o locuința din…

- Mari 2 aprilie la ora 0915 poliiti din cadrul Postului de Poliie Comunal Salcia Tudor lau oprit în trafic pentru control pe un brbat în vârst de 39 de ani din judeul Vrancea în timp ce conducea o autoutilitar pe raza localitii Salcia Tudor. În urma verificrilor efectuate pol...

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier și Serviciului Rutier Brașov au depistat, astazi, in trafic, pe bulevardul Garii , un barbat in varsta de 47 ani, care a condus un autoturism folosit pentru efectuarea instruirii practice de conducere auto. Masina avea montata pe pavilion caseta cu inscripția ,,SCOALA”.…