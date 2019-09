Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana cauta, la solicitarea autoritaților olandeze, trei barbați care au comis o talharie in urma cu doi ani, in Amsterdam, cand au intrat in locuința unei familii, impreuna cu alt barbat, in prezent arestat, și, prin violența, au furat bani și documente, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Doi barbați din Argeș, banuiți de omor și braconaj. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș au condus la audieri la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș doi barbați de 60 și 35 de ani. Ambii sunt din comuna argeșeana Mușatești. Aceștia sunt banuiți de savarșirea infracțiunilor…

- Tanar de 23 de ani din Argeș, ucis in bataie! Baiatul din comuna Popești a decedat aseara la Secția Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Pitești. Tanarul a ajuns in stare critica duminica noaptea, dupa ce, in timpul unei incaierari, a fost lovit cu uluca in cap. ”Polițiștii din cadrul…

- Polițiștii bacauani au identificat doi tineri banuiți de talharie. Aceștia au fost reținuți, pe baza de ordonanța, pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au identificat doi tineri, de 16 ani, ambii din comuna Rachitoasa, banuiți de comiterea infracțiunii de talharie.…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de talharie calificata, fapta comisa la sfarsitul saptamanii trecute, in municipiul Zalau. La data de 19 iulie a.c., ora 1:03, Poliția a fost sesizata telefonic, prin SNUAU 112, de…

- Polițiștii din Brașov au deschis luni un dosar de cercetare penala pentru braconaj și chinuirea animalelor, dupa apariția pe Facebook a unor imagini in care mai mulți barbați se distreaza filmand un pui de urs care se zbate și urla, incercand sa scape din mainile unuia dintre ei, informeaza ...