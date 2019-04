Bărbaţi arestaţi, după ce în vehiculul lor au fost găsite 167 de coarne de rinocer Doi barbati au fost arestati in nord-vestul Africii de Sud dupa ce in vehiculul lor au fost gasite 167 de coarne de rinocer, a anuntat duminica politia citata de DPA.



Politia a primit o informatie in legatura cu un numar "considerabil" de coarne de rinocer si i-a interceptat pe cei doi barbati in zona Hartbeespoortdam, la vest de capitala Pretoria. Coarnele, cu o valoare "substantiala", erau destinate pietelor din Asia de Sud-Est, a precizat politia.



In China si Vietnam un kilogram de corn de rinocer poate costa pana la 30.000 de dolari. Un corn cantareste de obicei intre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

